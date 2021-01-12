Кострома, 12 января, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Костромской области по итогам 2020 года смертность возросла на 11% по сравнению с 2019-м годом. Об этом со ссылкой на данные регионального управления ЗАГС сообщает ИА REGNUM.

Кладбище

За 12 месяцев 2020 года в области скончались 10 467 человек, что на 1088 больше, чем в аналогичный период 2019 года. За этот же период в области родились 5460 младенцев, что на 363 ребёнка или 6% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, смертность обогнала рождаемость почти в 2 раза.

Отметим, что по данным оперативного штаба в 2020 году скончались 232 костромича с диагнозом COVID-19.

По словам специалистов, превышение рождаемости над смертностью обусловлено, в том числе демографическим провалом 1990-х годов. Ситуация исправится примерно через 5 лет, когда в репродуктивный возраст войдут женщины, родившиеся в благополучный по рождаемости период 2005 года.