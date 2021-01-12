Москва, 12 января, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы к Министерству внутренних дел России поступил многомиллионный иск. Претензии оператора специализированных стоянок пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арбитраж

Исковое заявление от ООО «Оператор специализированных стоянок МО» поступило 11 января 2021 года. Сумма иска — 844 288 551 рубль. Детали спора пока неизвестны, но в 2017 году общество уже обращалось с иском к Минфину РФ, МУ МВД России и Управлению федерального казначейства по Московской области, пытаясь взыскать порядка 140 тыс. рублей. Иск был возвращён заявителю.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец создана в Одинцово в июле 2012 года. Её уставный капитал — 16 тыс. рублей. Владельцы — Дмитрий и Владислав Кузнецовы,Вячеслав Ким. Общество — банкрот на этапе конкурсного производства и находится в стадии ликвидации с 11 февраля 2019 года.