Москва, 12 января, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Госдуме негативно относятся к практике выдачи так называемых «золотых паспортов».

Кадр из мультфильма Остров сокровищ, 1982 Черная метка

«Тем, кто получил от «мальтийского ордена» «золотые паспорта», пора выдавать «чёрные метки», — предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мальтийское гражданство по этой программе «паспорт за инвестиции» в 2019 году получили более 3 тыс. человек, из которых не менее 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе России. Так, в список вошли полные тезки ряда российских бизнесменов, пишет РБК.