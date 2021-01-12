Ярославль, 12 января, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Ярославской области за минувшие сутки выявлено 190 новых случаев коронавирусной инфекции, накануне в регионе было такое же число зараженных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

ИЦК Данные за последние две недели

С начала 2021 года в Ярославской области выявлено 2274 случая новой коронавирусной инфекции, в новом году зафиксировано 52 летальных исхода. За минувшие сутки от COVID-19 в области умерло 2 человека. За последний день выздоровели и выписаны 179 ярославцев.

За все время пандемии в регионе заразились 24 565 человек, сумели поправиться 23 081, умерли 242 пациента с COVID-19. По данным федерального оперштаба прямо сейчас болеют 1242 жителя региона.