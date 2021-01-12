Ялта, Крым, 12 января, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Два подземных толчка магнитудой менее трёх зафиксированы в районе Ялты в ночь на 12 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ялта

«Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 23:24 мск было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше 3», — цитирует Интерфакс директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Юрия Вольфмана.

На данный момент, уточнил Вольфман, ведется сбор информации для точного определения точки сейсмической активности.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2020 года подземные толчки были зафиксированы в акватории Черного моря в районе Керчи.