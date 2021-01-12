Москва, 12 января, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Ограничение на авиасообщение между Россией и Великобританией будет продлено до 1 февраля 2021 года. Об этом 12 января сообщает официальный сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса

Решение о продлении сроков принято оперштабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — говорится в информации.

Авиационное сообщение между двумя странами приостановлено с 22 декабря 2020 года из-за выявления на территории Великобритании нового штамма коронавируса.