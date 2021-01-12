Калуга, 12 января, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Калуге заработал пункт сдачи хвойных новогодних деревьев. Любой желающий может отдать туда отслужившее дерево на переработку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Kaluga-gov.ru Пункт приёма новогодних ёлок.

Ели, сосны и пихты можно сдать в специальный пункт приёма на улице Телевизионной. Переработкой занимается муниципальное предприятие «Калугаблагоустройство». Полученный материал используют в качестве удобрения для цветов и других растений. По словам экологов, правильно переработанные деревья принесут пользу лесному и сельскому хозяйству. Например, ёлочные опилки и щепа входят в состав удобрений, почвогрунта, их добавляют в корм для животных и в подстилки, изготавливают топливные брикеты.

В горуправе напомнили, что перед сдачей ёлки на переработку необходимо снять с дерева новогодние украшения. Работать пункт приёма новогодних ёлок будет до 30 января 2021 года.