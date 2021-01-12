Москва, 12 января, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Студенты подмосковных вузов продолжат дистанционное обучение до 6 февраля. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 12.01.2021 № 1-ПГ.

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Документом предусмотрено, что порядок дистанционного обучения установят сами вузы. При этом социальные карты студентов останутся заблокированы до 6 февраля.

Помимо этого, в постановлении прописано, что с 13 января 2021 года расположенные в Московской области колледжи возвращаются к классической системе обучения. Ранее, с 11 января, дистанционный формат обучения был прекращен в подмосковных школах.