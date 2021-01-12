Ярославль, 12 января, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Ярославскую область в начале 2021 года поступило более 2 тысяч доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора региона.

Yarregion.ru Вакцинация в Ярославле

На данный момент в Ярославской области вакцинацию проходят в основном медики, следующими будут соцработники и учителя.

«Продолжаем вакцинацию населения от COVID-19. На сегодня в Ярославскую область поступило 2042 дозы вакцины «Спутник V». Привито уже более 500 человек. На первом этапе мы отдали приоритет медикам, тем, кто работает на передовой борьбы с вирусом. Сейчас, в соответствии с приказом Минздрава РФ, начнем добровольную вакцинацию для социальных работников, которые трудятся в закрытых учреждениях, и педагогов. До конца февраля ждем еще 60 тысяч доз вакцины», — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Предполагается, что в 2021 году будет привита треть населения Ярославской области. Вакцинацию планируют вести в 28 медучреждениях региона.