Берлин, 12 января, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В сети появились снимки закамуфлированной рестайлинговой модели Volkswagen Teramont. Снимки авто опубликованы в базе ведомства КНР по сертификации China Compulsory Certificate (CCC).

База сертификационного органа Китая Модернизированный Volkswagen Teramont

Кроссовер Teramont является самым габаритным авто в модельном ряду марки. Впервые этот автомобиль появился на мировом рынке в 2016 году и с тех пор не обновлялся.

Рестайлинговая машина выделяется обновленной передней частью кузова. Здесь автопроизводитель модернизировал бампер и радиаторную решётку. От предыдущей версии осталась двухъярусная оптика. Сзади главным новшеством стала красная полоса («монобровь»), соединяющая фонари.

На выбор покупателям будут предложены колесные диски диаметром от 17 до 21 дюймов. В моторной гамме обновлённого автомобиля появится двухлитровый турбомотор, выдающий 220 «лошадей».

Продаваться новинка будет только в Китае.

Ранее генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что к 2025−2030 годам будут готовы автономные автомобили Volkswagen.

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