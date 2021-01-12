Москва, 12 января, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда в рамках реформы государственного аппарата, сообщает 12 января официальный сайт правительства России.

digital.ac.gov.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

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В правительстве напомнили, что реформу планируется завершить до конца марта 2021 года. Она должна привести к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращению центральных аппаратов и территориальных органов.

Согласно изменениям, утверждённым отдельным документом, в структуре аппарата правительства появятся семь новых департаментов — здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

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«В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения», — отметили в информации.

В сообщении правительства рассказали, что численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти единиц, самостоятельного отдела — не менее десяти единиц. Ограничения установлены для обеспечивающих подразделений.

Решения прокомментировал вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, система госуправления после изменений должна стать более чёткой и логичной, а также отвечать требованиям времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, будет снижена. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании с заместителями.

«По новым правилам её максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых», — сказал Мишустин.