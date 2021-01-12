В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение
Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Жителей Ленинградской области предупредили о надвигающемся на регион шторме. С середины дня 12 января в Ленобласти ожидается усиление ветра до скоростио 17 м/c. Об этом 12 января сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
Согласно штормовому прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная
Ввиду чего повышается вероятность ДТП, затруднений в движении по автодорогам, возникновения происшествий на акваториях. А также повышается вероятность повреждений на ЛЭП, трубопроводах и линиях связи, случаев травматизма среди населения.
Напомним, на западную часть Ленобласти идет атлантический циклон, в то время как восточная часть остаётся под влиянием морозного антициклона. 12 января в Ленобласти ожидается облачная, на востоке с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, местами слабая метель.
Температура воздуха днем на западе −6… −11 градусов, на востоке −13… −18 градусов, местами до минус 22 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.