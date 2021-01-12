Ярославль, 12 января, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев может покинуть свой пост в течение этой недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к региональной власти.

Департамент здравоохранения Ярославской области

По сведениям источников, Саитгареев нашёл работу в Москве, где трудился до назначения в Ярославль. В правительстве Ярославской области и самом департаменте здравоохранения эту информацию пока не подтверждают.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Руслана Саитгареева «отправляют в отставку», но ранее эта информация не находила своего подтверждения. По сведениям различных источников на место Саитгареева может быть назначен директор Ярославской областной клинической больницы Василий Тубашов или заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Евсеевич.