Рыбинск, Ярославская область, 12 января, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Рыбинске в ночь на 12 января произошла авария на электросетях, западная часть и центр города остались без электричества и водоснабжения, в части домов отсутствовало отопление. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светильники

Авария произошла на 5.10 утра на электросетях 110 киловольт. Проблемы со светом и водой коснулись 9 городских микрорайонов.

«В 5:32 сегодня, 12 января, в Рыбинске была остановлена станция ОСВ-2 в связи с просадкой электроэнергии. Горсеть сообщает об аварии на подстанции, причины выясняются. Без водоснабжения Переборы, Мариевка, Гора, Северный, Западный, Прибрежный, Веретье-1,2,3», — сообщили в пресс-службе предприятия «Северный водоканал».

К 7 часам утра электроснабжение на подстанции было восстановлено, возобновляется подача горячей и холодной воды в жилые дома Рыбинска.