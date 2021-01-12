Токио, 12 января, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Японская автокомпания Honda показала прототипы компактной модели Fit e: HEV и минивэна N-Van. Фото машин распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Honda Fit e:HEV

Концепт-кары предназначены для Токийского автосалона, который пройдёт в онлайн-формате 15 января 2021 года. В ходе премьеры станут известны технические подробности о новинках.

Модель Fit e: HEV построена на основе бензиновой версии компактной модели Honda Fit. При этом салон новинки имеет топовое исполнение. Также известно, что этот концепт-кар создан в духе Honda Jazz в исполнении Crosstrek. Об этом свидетельствуют контрастная крыша, чёрные стойки и пластиковый обвес. Fit e: HEV выделяется также багажником на крыше и дополнительным освещением.

Минивэн Honda N-Van — передвижная кофейня, в оснащение которой вошли багажник на крыше и полосатый тент. Сама модель имеет серебристый цвет с эффектом металла. Это придаёт авто деловой вид. Кроме того, модель выделяется габаритными огнями над лобовым стеклом.

Напомним, в 2022 году поставки автомобилей компании Honda на российский рынок будут прекращены. Причиной такого решения руководства автопроизводителя стала новая стратегия, направленная «на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности».

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