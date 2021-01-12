Барнаул, 12 января, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Случай с блокировкой аккаунтов Трампа отбрасывает коммуникативные технологии лет на семь назад, когда у каждого уважающего себя политика или лидера мнений был собственный сайт, а социальные сети были вспомогательной площадкой для распространения. Потом соцсети стали основой для создания и распространения контента. Что и привело нас к тому, что мы имеем сейчас. Об этом в своем телеграм-канале написал алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Ситуация с блокировкой твиттера Трампа прочно вошла в топ обсуждений не только в Америке, но и в России. Но, по сути, ничего нового не произошло, просто сейчас в бан отправился действующий президент не какой-то страны третьего мира, а Соединённых Штатов Америки, что и стало триггером. Сейчас очень отчётливо прослеживается два тренда.

Первый: социальные сети ограничивают государственные, провластные институты в возможностях развития (запрет на политическую рекламу, жёсткая модерация политического контента, маркировки госСМИ и т. д.), что ведёт к тому, что точка зрения власти не распространяется за пределы нишевых сообществ.

Второй: в интернете становится меньше правды. Фейковые новости в социальных сетях распространяются в шесть раз быстрее новостей. И опровержения, точка зрения власти в социальных сетях никому не нужна. Власть в целом, депутаты, чиновники, политики должны осознать, что теперь социальные сети небезопасны для ведения политической борьбы.

Нужно создавать свои площадки, уходить из крупных социальных сетей и как можно активнее развивать альтернативные варианты.

Интернет уже давно перестал быть площадкой с множеством свободных мнений и миром «чистой, настоящей правды». Как ни странно, но случаи блокировок без объяснения причин в Facebook происходят и в Алтайском крае, банят как обычных пользователей, так и депутатов. Просто это носит точечный характер и не вызывает резонанса. Вот и вся разница между Трампом и условным Иваном Ивановым из Алтайского края».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 января, Twitter заблокировал на постоянной основе аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Это случилось после публикации, в которой американский лидер призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение с призывом сторонников разойтись.

В ответ на это интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал социальные сети Facebook и Twitter.

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