Калуга, 12 января, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Калужскую область по состоянию на 11 января поступило 1 692 вакцины от коронавируса, привиты 944 человека, из них 774 — медицинские работники, 68 — социальные работники, 102 работников системы образования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Алана Цкаева.

Стопкоронавирус.рф Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

По словам министра, исследование на антитела проведены у 4 тыс. 564 человека, из них 2 тыс. 328 подлежат вакцинации. В области открыто 12 прививочных кабинетов. Охват тестированием составил 152,08 на 100 тыс. населения, а в целом проведено свыше 381 тысячи лабораторных исследований на коронавирус. Между тем, в праздничные дни наблюдалось снижение объемов тестирования населения на коронавирусную инфекцию. В среднем с 31 декабря по 10 января проведено 13 тыс. 816 тестов, что связано с недостаточным количеством отбора проб сотрудниками медицинских организаций и закрытием на один — два дня частных лабораторий.

В медицинских стационарах сформирован двухнедельный запас необходимых препаратов, 13 тыс.188 пациентов обеспечены бесплатными лекарствами на сумму свыше 17 млн рублей. Госпредприятием «Калугафармация» поставлены в медучреждения медикаменты на сумму свыше 20 млн рублей.