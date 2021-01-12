Москва, 12 января, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Длительность заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией, зависит от состояния иммунной системы человека. Некоторые люди переносят «длительный COVID», рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок 12 января в интервью радио Sputnik.

Павел Соболев ИА REGNUM Заболевший коронавирусом в палате

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Термином «long COVID», пояснил он, врачи стали описывать хроническую коронавирусную инфекцию. Как правило, такая форма болезни обусловлена не штаммом вируса, а состоянием пациента.

«Длительный COVID» описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой», — сказал Болибок.

У таких людей не самая тяжёлая форма болезни, но вирус долго циркулирует в организме, так как иммунная система не может его победить. Хроническая стадия следует за острой стадией болезни, и человек способен передать вирус другим людям. ПЦР-тесты дают положительный результат, добавил врач.

Болибок предположил, что «британский» штамм коронавируса будут связывать именно с такой, долгой формой болезни.