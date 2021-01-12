Оренбург, 12 января, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Оренбургская область по состоянию на 11 января занимает седьмое место среди регионов ПФО седьмом месте в ПФО по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения в ПФО

Количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения выросло до 1556,5. В области выявлено 30 669 случаев заражения коронавиурсом.

В двенадцати регионах ПФО показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения превысил отметку в 1 тыс. случаев. Самые высокие показатели отмечены в Ульяновской области — 3148,8, в Нижегородской области — 2323,1 заболевших на 100 тыс. жителей, в Кировской области — 2205,3. Самый низкий показатель сохраняется в Татарии — 366,3 случаев на 100 тыс. населения.