Кызыл, 12 января, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Сильное землетрясение на территории Монголии почувствовали жители практически всех районов Тувы. Так, по словам главы республики Шолбана Кара-оола, интенсивность толчков в ближайшем к эпицентру тувинском селе Кунгуртуг составила 6 баллов, а в Кызыле — 4,5 балла.

Землетрясение

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в столице республики, а также на территории пяти районов — Тере-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Кызылского и Тоджинского — объявлен режим ЧС.

«Мы немедленно созвали заседание КЧС. Жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, но продолжаем работу для анализа последствий землетрясения», — отметил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию также держат на контроле в Главном управлении МЧС по региону. В настоящее время объявлен сбор оперативных групп пожарно-спасательных частей для обследования объектов в районах.

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