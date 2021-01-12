Киров, 12 января, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Сразу два банкротных иска поступили в арбитраж Кировской области от адвоката Виго Крастиньша, выбранного администратором неплатёжеспособности латвийского «PNB Bank». Ответчикам по этим делам предъявлены существенные долги, которые сообща доходят до 2 млрд рублей. Оба иска к связанным через иностранного владельца фирмам пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Суд

Иски к ООО «Монолит» и ООО «ЛесСтрой» были поданы ещё 30 декабря 2020 года. Одновременно с этим истец заявил требования о включении в реестр кредиторов суммы задолженности. В обоих делах она составляет по 967 248 204,01 рубля.

Детали дела пока неизвестны, но при этом обе фирмы выступают соответчиками по другому делу, которое начнут слушать в арбитраже Москвы 20 января 2021 года. Этот иск Крастиньшем был подан в конце ноября 2020 года. В числе соответчиков также ООО «Юридическая фирма «Эксиора» из Москвы, ООО «Томскинвест» из Томска, компания «VANDENBURGH LIMITED» с Британских Виргинских островов, компания «HILLSHAM LIMITED» с них же, а также ООО «Каланчевская 13», ООО «Балтикс», ООО «Профпроект» из Москвы. Известно, что оспариваются некие сделки, которые истец пытается признать недействительными. Третьим лицом в спор приглашены Федеральная служба по финансовому мониторингу и Центробанк РФ.

По данным ЕГРЮЛ, что ООО «Монолит», что ООО «ЛесСтрой» работают в сфере недвижимости и на 99,99% принадлежат компании «Трилокус лимитед» (Кипр).

Напомним, осенью 2019 года банк из Риги объявили неплатёжеспособным, назначив администратором адвоката Виго Крастиньша. Латвийские издания сообщали, что бывшее руководство банка планирует оспаривать это решение. Администратор же пообещал вернуть максимум активов банка.