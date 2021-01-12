Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Петербурге на фоне сокращения объемов госпитализации пациентов с ковидом и пневмониями в первой декаде января 2021 года увеличилось количество больных, находящихся в тяжелом состоянии. Об этой тревожной тенденции сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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Напомним, по данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, количество больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, обратившихся за медпомощью, за вторую неделю нового года сократилось на 22%. По данным городского комздрава, во время каникул примерно на 15% снизилось число ежедневно госпитализируемых пациентов.

Однако специалисты уверены, что заболевшие граждане в праздничные дни поздно обращались к врачам и неохотно соглашались на госпитализацию. Из-за этого они позднее попадают в больницы уже в тяжелом состоянии.

«Несколько возросла доля тяжелых пациентов, кто уже не мог по своему состоянию получать амбулаторное лечение и соглашался на госпитализацию в стационары. Если до праздников доля таких пациентов составляла 23−24 процента, то, по данным на сегодняшнее утро, доля таких пациентов превысила 25 процентов», — заявил Дмитрий Лисовец вечером 11 января в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам главы комздрава, ответ на вопрос, является ли снижение числа обращений и госпитализаций «четким трендом на снижение эпиднапряженности в городе или это в значительной мере связано с субъективным фактором», будет получен в течение одной-двух ближайших недель.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Межведомственном совете в связи с возобновлением рабочих будней и учебного года спрогнозировали увеличение вероятности передачи вируса, а значит рост количества обращений за медицинской помощью и госпитализаций. Об этом же заявил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.