Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Открытый конкурс на сумму свыше 924 млн рублей объявило АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург». В рамках тендера планируется выбрать подрядчика, который создаст инженерную, дорожную и таможенную инфраструктуры на участке территории особой экономической зоны «Новоорловская», передаёт ИА REGNUM.

Russez.ru ОЭЗ Санкт-Петербурга

Итоги конкурса подведут 5 февраля 2021 года. Начальная (максимальная) цена договора — 924 283 680 рублей.

В документации среди запланированных объектов указаны открытая стоянка автотранспорта площадью 4500 кв. м, патрульный проезд протяжённостью 1,5 км, автомобильная дорога протяжённостью 3,246 км, ряд примыканий к дороге и многое другое. Под строительство всех объектов определены четыре земельных участка.

Напомним, в конце декабря 2020 года экспертный совет ОЭЗ одобрил ещё три инвестиционных проекта, которые будут реализованы на территории зоны. Они относятся к сфере технологий для газовой отрасли, микроэлектроники и систем безопасности. Совокупный объём инвестиций — 3,8 млрд рублей.