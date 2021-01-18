Эпидемия коронавируса не сбавляет оборотов. Ежедневно в России выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения. COVID-19 не обошёл стороной уже почти 3,5 миллиона наших сограждан. И это, как говорят учёные, ещё не предел. Судя по тому, что ещё в конце 2020 года в России выявили первого носителя «британского» штамма SARS-CoV-2, мутации будут происходить и далее. Но, как заявил на днях сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый, «российские вакцины от коронавируса защитят граждан от любых новых штаммов COVID-19». О необходимости массовой вакцинации в конце 2020 года заявил президент России Владимир Путин. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как борются с пандемией в России. Читайте также: Попова оценила эффективность вакцин против «британского» штамма SARS-CoV-2

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

07:31 12.01.2021 Российские вакцины от коронавируса защитят граждан от любых новых штаммов COVID-19, заявил сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Его слова цитирует stopcoronavirusrussia. «По мнению учёных, вирусологов и экспертов, российские вакцины способны противостоять мутациям коронавируса, включая новый штамм, обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется», — пояснил эксперт.

07:32 12.01.2021 Антигеном называют любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное и против которого начинает вырабатывать собственные антитела, то есть формирует «иммунный ответ». Заслуженный врач РФ Владимир Круглый особо подчеркнул важность вакцинации: «Чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее сможем остановить распространение инфекции».

07:32 12.01.2021 Напомним, уже 800 000 граждан России привились от коронавируса, а в регионы доставили более 1 500 000 доз вакцины.

07:47 12.01.2021 Для начала экспансии нового штамма коронавируса в России имеются обширные «ниши». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия"0. Комментируя информацию о выявлении в России первого носителя британского» штамма SARS-CoV-2, он пояснил: «Разумеется, проникновение «британского» штамма коронавируса является потенциально опасным событием для нашей страны. Достаточной иммунной прослойки еще не сформировано, а темпы вакцинации, учитывая ее добровольный характер, совсем невелики, поэтому для экспансии нового штамма коронавируса на настоящий момент имеются обширные «ниши». Иначе говоря, опасность состоит в том, что «британскому» штамму вполне есть где развернуться. Учитывая гораздо более высокую заразность штамма, это чревато резким подъемом заболеваемости по типу волн и очередной перегрузкой системы здравоохранения». Читайте подробнее: Врач заявил, что «британскому» штамму коронавируса есть где развернуться

07:51 12.01.2021 В Тюменском государственном университете, в Тюменском индустриальном университете, в Тюменском государственном институте культуры, в Государственном аграрном университете Северного Зауралья и в Тюменском государственном медицинском университете лекции проводятся дистанционно. Практические занятия ведутся очно, с разделением потоков студентов. Читайте также: Студенты тюменских вузов продолжают обучаться дистанционно

07:54 12.01.2021 В Еврейской автономной области наблюдается снижение ежесуточного прироста выявленных случаев заражения коронавирусом. Так? за последние 24 часа инфицирование лабораторно подтвердилось у 14 человек (днём ранее — у 25). Об этом: В Еврейской АО снизился ежесуточный прирост носителей коронавируса

08:05 12.01.2021 В Красноярский край поступило 6242 дозы вакцины от COVID-19. По состоянию на 11 января в регионе привиты 1793 человека из групп риска: медработники, соцработники, сотрудники образовательных организаций. Читайте подробнее: Красноярский край получил тысячи доз вакцины от коронавируса

08:06 12.01.2021 В Тульской области стартовал второй этап вакцинации от коронавируса.

08:06 12.01.2021 В Бурятии за прошедшие сутки выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 27 703. Подробности в материале: В Бурятии выявлен 151 новый носитель коронавируса

08:10 12.01.2021 В Петербурге на фоне сокращения объемов госпитализации пациентов с ковидом и пневмониями в первой декаде января 2021 года увеличилось количество больных, находящихся в тяжелом состоянии. Об этой тревожной тенденции сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Подробности в материале: В Петербурге возросла доля тяжелых пациентов с ковидом и пневмонией

08:11 12.01.2021 В Удмуртии по состоянию на 12 января выявили 191 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 189 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 22 302 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии вывили 191 новый случай заражения коронавирусом

08:13 12.01.2021 В Чувашии для амбулаторных пациентов с коронавирусом выписано почти 17,5 тыс. рецептов, затраты на приобретение лекарств достигли почти 25 млн рублей. Об этом: В Чувашии на бесплатные лекарства от COVID-19 потрачено 25 млн рублей

08:15 12.01.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 12 января провели 765 894 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1638 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2945 исследований. Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали почти 766 тыс. тестов на коронавирус

08:23 12.01.2021 Начавшаяся в ряде стран вакцинация от коронавирусной инфекции не приведёт к тому, что в мире в 2021 году сформируется коллективный иммунитет от заболевания, вызванного SARS-CoV-2. Такие прогнозы сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Читайте подробнее: В ВОЗ спрогнозировали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19

08:24 12.01.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 12 января, за прошедшие сутки выявлено 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 111 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: За сутки в Кузбассе выздоровело больше пациентов с COVID-19, чем заразилось

08:27 12.01.2021 В Чувашию поступило более 4,2 тыс. доз вакцины от COVID-19, в настоящее время прививку сделали более 800 человек. К «массовой иммунизации» готовятся 27 медицинских учреждений. Подробности в материале: В Чувашии полностью привиты от коронавируса 82 человека

08:28 12.01.2021 Специалисты единого консультационного центра Роспотребнадзора в 2020 году приняли более 3,5 млн звонков по теме коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Более 3,5 млн звонков по теме коронавируса поступило в Роспотребнадзор

08:28 12.01.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1689 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (10 004 человека, +88 за последние сутки) и ОРВИ (18 241 человек, +290 за последние сутки). Читайте также: Жертвами коронавируса стали ещё 11 жителей Алтая

08:29 12.01.2021 В Карачаево-Черкесии организован подвоз медиков к пациентам на такси. Для этого сервис «Яндекс.Такси» выделил 11 автомобилей, которые бесплатно развозят врачей, сообщили 12 января в пресс-службе главы и правительства региона. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии врачей к больным доставляют на такси бесплатно

08:29 12.01.2021 В Алтайском крае после новогодний каникул растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1363 (+30 за последние сутки).

08:31 12.01.2021 Новогодние каникулы в Республике Алтай прошли спокойно, ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Олег Хорохордин на заседании оперштаба. Читайте также: Глава Алтая заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

08:38 12.01.2021 В Тверской области работают прививочные кабинеты по вакцинации от новой коронавирусной инфекции [минздрав.тверскаяобласть.рф].

08:41 12.01.2021 Еще одна партия вакцины от коронавируса поступила в Самарскую область. Об этом 11 января сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что 11 января в регион поступило 4,5 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». А всего с октября прошлого года область получила свыше шести тысяч доз этой вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (при этом израсходовано 93,5%), а также 700 доз вакцины «ЭпиВакКорона» (израсходовано 90%). Об этом: В Самарскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19

08:46 12.01.2021 В настоящее время в России производится недостаточный мониторинг за вирусами и их мутациями, и потому в стране нужно создать Национальный банк сывороток, что поможет ученым выделять новые штаммы и прогнозировать их влияние на организм человека, а также вести перепроверку защитных свойства вакцин. Такое мнение 12 января высказал Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Читайте подробнее: Гинцбург выступил за создание в России национального банка сывороток

08:48 12.01.2021 В Дагестане число сделавших прививку от коронавируса составило к 11 января всего 234 человека. При этом количество доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», поступившей в республику, составляет 5042 единицы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана. Подробности в материале: В Дагестане за месяц привили от коронавируса 234 человека

08:49 12.01.2021 Длительность заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией, зависит от состояния иммунной системы человека. Некоторые люди переносят «длительный COVID», рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок 12 января в интервью радио Sputnik. «Длительный COVID» описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой», — сказал Болибок. Подробности в материале: Иммунолог назвал причину длительного течения COVID-19

09:10 12.01.2021 В Чувашии с начала января количество проводимых суточных исследований на коронавирус выросло с 702 до 2072, вернувшись к нормативным показателям. На SARS-CoV-2 будут тестировать амбулаторных пациентов с признаками ОРВИ. Об этом: После каникул число тестов на коронавирус в Чувашии выросло втрое

09:17 12.01.2021 В Перми с 11 января увеличилось число медучрежденией, где можно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. К иммунизации жителей от COVID-19 приступили еще три медучреждения — городская поликлиника № 7, а также в поликлиники клинической больницы им. Гринберга и ГБ № 6 (Орджоникидзевский район). С 12 января к ним присоединяется ГКП № 2, сообщает краевой минздрав. Добавим, в столице Пермского края вакцинация от новой коронавирусной инфекции началась 5 января в трех городских поликлиниках и одной больнице. В течение двух дней (5−6 января) привито более 140 человек. Это жители, прикрепленные к указанным учреждениям и записавшиеся на вакцинацию. Об этом: В Перми увеличивают число медучреждений, где прививают от COVID-19

09:20 12.01.2021 В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 243 новых носителя коронавируса, что на 67 человек больше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 12 января сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Карелии за сутки выявили 243 новых случая коронавируса

09:22 12.01.2021 Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам разработать четкие рекомендации для родителей по вопросу получения справок для школы, если ребенок пропустил занятия. Об этом он сообщил 11 января на заседании оперативного штаба региона. По его словам, родители задают много вопросов по этому поводу. Например, как получить справку после выздоровления, если посещение с ребенком поликлиники грозит новой болезнью? Подробности в материале: Глава Самарской области отреагировал на ситуацию с медсправками для детей

09:31 12.01.2021 В Республике Алтай в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки школы начали возвращаться к очному режиму работы. Читайте подробнее: Школы в Горном Алтае возвращаются к очному обучению

09:38 12.01.2021 Заведениям общественного питания в Бурятии продлили режим работы до 23 часов. Читайте также: Кафе и ресторанам в Бурятии продлили режим работы

09:39 12.01.2021 В Челябинской области за 11 января обнаружили ещё 287 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили 39 685 случаев заражения. Выздоровели 24 888 человек. В больницах с COVID-19 находятся 13 343 пациента. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 287 носителей коронавируса

09:39 12.01.2021 В Самарской области снижается суточный темп прироста инфицирования коронавирусом. Об этом 11 января сообщила руководитель областного Роспотребнадзора Светлана Архипова на оперативном совещании в правительстве региона. По ее словам, 11 января показатель заболеваемости составил 8,77 на 100 тысяч населения (по России этот показатель составил 15,88). Если сравнивать с последней неделей 2020 года, то заболеваемость этой инфекцией снизилась на 5,3%. Читайте также: В Самарской области снижается число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2

09:40 12.01.2021 Волонтеры помогают в борьбе с коронавирусом в московской клинике [mosgorzdrav.ru].

09:42 12.01.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 94,2 млн. Об этом 12 января сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор. Об этом: В России проведено более 94,2 млн тестов на SARS-CoV-2

09:47 12.01.2021 В Югре за сутки лабораторно подтверждены 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 196 случаев. Подробности в материале: В Югре вновь отмечен рост суточных заражений коронавирусом

09:50 12.01.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 30 295 человек, причём 228 из них обнаружили за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шести человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 569 человек. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё шестеро жителей Забайкалья

09:51 12.01.2021 В Туве за минувшие сутки выявлено 26 новых носителей коронавируса. Таким образом, с начала 2021 года в республике подтверждено 237 случаев заражения. «В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 49 человек. На ИВЛ находится 1 пациент, на НИВЛ — 4. За последние сутки госпитализировано 16 человек. Свободный коечный фонд составил 63,2%», — добавили в Минздраве. Об этом: В стационарах Кызыла находятся 49 тяжёлых пациентов с COVID-19

09:52 12.01.2021 В настоящее время в России только пять школ в четырех регионах страны находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции. Об этом 12 января сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена». Об этом: В России на карантине из-за коронавируса находятся всего пять школ

09:54 12.01.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1478 человек, причём 11 из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 11 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 43 954 человека (+260 за сутки). Госпитализированы 2588 пациентов (-90 за сутки). Выздоровели 38 073 пациента (+255 за сутки). Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 стали 11 жителей Приангарья

09:58 12.01.2021 В Ставропольском крае пока не решен вопрос о проведении массовых крещенских купаний в водоемах края. Есть опасения, что на них могут ввести запрет из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: На Ставрополье ждут благословения владыки на массовые крещенские купания

10:04 12.01.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 января, за минувшие сутки выявлено 136 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 138 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: Ещё девять новосибирцев стали жертвами коронавируса

10:06 12.01.2021 Жителям Ивановской области старше 65 лет, прошедшим вакцинацию или имеющим антитела к коронавирусу, разрешат работать в очном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 11 января. Читайте также: В Ивановской области отменили домашний режим для части пенсионеров

10:06 12.01.2021 В Челябинской области начали прививать от коронавирусной инфекции врачей, медиков, учителей, социальных работников, волонтёров и полицейских. zdrav74.ru.

10:08 12.01.2021 В Республике Алтай к конце недели планируют возобновить работу кинозалов при условии заполнения не более чем на 50%. Читайте подробнее: На Алтае анонсировали возобновление работы кинозалов

10:09 12.01.2021 Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля 2021 года.

10:11 12.01.2021 Авиасообщение между Россией и Великобританией в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу не возобновится ещё как минимум до конца января. Решение продлить приостановку перелетов между двумя странами 12 января принял оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Читайте также: Приостановка авиасообщения между Россией и Британией продлена до февраля

10:12 12.01.2021 В Республике Крым за сутки подтверждено 184 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 января. Сутками ранее, 11 января, сообщалось о 202 новых носителях инфекции. Об этом: В Крыму от COVID-19 скончались 605 человек

10:16 12.01.2021 В Ставропольском крае на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и на борьбу с последствиями пандемии было потрачено в 2020 году 1,350 млрд рублей. На эти средства была значительно укреплена материальная база медицинских учреждений, сообщили в минздраве региона. Подробности в материале: На Ставрополье на борьбу с коронавирусом потратили 1,3 млрд рублей

10:17 12.01.2021 В Санкт-Петербурге за минувшие сутки обследовали на коронавирус 29 983 человека, что на 4,6 тыс. исследований больше, чем было сделано сутками ранее. Об этом 12 января сообщили в региональном оперативном штабе. Об этом: В Петербурге обследовали на коронавирус почти 30 тыс. человек за сутки

10:21 12.01.2021 В Москве для пациентов с коронавирусной инфекцией открылись три новых корпуса в резервном госпитале, расположенном на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Об этом 12 января сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. Подробности в материале: В московском ковид-госпитале открылись три новых корпуса

10:21 12.01.2021 Сотрудники Нижневартовской окружной больницы №2 прививаются от COVID-19. dzhmao.ru.

10:22 12.01.2021 Студенты подмосковных вузов продолжат дистанционное обучение до 6 февраля. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 12.01.2021 № 1-ПГ. Документом предусмотрено, что порядок дистанционного обучения установят сами вузы. Читайте подробнее: В вузах Подмосковья продлили дистанционное обучение до 6 февраля

10:22 12.01.2021 Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до конца января в Брянской области. Кроме того, остаётся в силе запрет на корпоративы, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Читайте также: В Брянской области продлили самоизоляцию для пенсионеров

10:23 12.01.2021 Коронавирус SARS-CoV-2 приобрел 18 новых мутаций в организме одной из российских пациенток. Об этом пишет 12 января газета «Известия», ссылаясь на исследование отечественных учёных. Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский рассказал, что отчасти такие изменения уже выявляли у пациентов с подавленным иммунитетом. Также есть сходства с «британским» штаммом вируса. «Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме», — подчеркнул Крутовский. Читайте подробнее: В России выявили 18 мутаций коронавируса у пациентки с COVID-19

10:26 12.01.2021 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба главы региона. Всего в республике было выявлено 21 068 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 15 852 человека, в том числе 286 человек в минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечиться 614 пациентов, а на дому получают лечение 4443 человека. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 167 случаев заражения коронавирусом

10:33 12.01.2021 В Челябинской области местные жители могут пройти тестирование на коронавирус в торговых центрах. Такая практика была опробована во время новогодних праздников, сообщает пресс-служба губернатора. За время каникул ПЦР-диагностику таким образом прошли около 8 тыс. граждан. Из них у 2% результат оказался положительным. Читайте также: Жителей Челябинской области тестируют на коронавирус в торговых центрах

10:35 12.01.2021 С 13 января в Подмосковье смягчили требования к гражданам, желающим заселиться в местные гостиницы и отели. Соответствующие меры предусмотрены в постановлении губернатора Московской области от 12.01.2021 № 1-ПГ. Ранее в регионе действовало правило, согласно которому заезд в гостиницу был возможен только при наличии отрицательных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, которые были получены не ранее чем за три дня до даты заезда или не ранее чем за пять дней, если тесты были выполнены методом ИФА. С 13 января эти требования отменены. Читайте также: С постояльцев гостиниц Подмосковья больше не потребуют тест на COVID-19

10:36 12.01.2021 В Саратовской области, по информации на 12 января, коронавирус подтвержден с начала пандемии у 38 443 человек, за сутки положительные тесты получили еще 254 жителя. Накануне заболел 251 саратовец. Всего выздоровели с начала наблюдения 32 936 человек, за сутки — 231 пациент. Скончались 444 инфицированных. Читайте подробнее: В Саратовской области выявлено за сутки 254 случая заражения коронавирусом

10:39 12.01.2021 В Калужской области по состоянию на 11 января поступило 1692 вакцины от коронавируса, привито 944 человека, из них 774 — медицинские работники, 68 — социальные работники, 102 работника системы образования. В области открыто 12 прививочных кабинетов. Подробности в материале: В Калужской области вакцину от коронавируса получили более 900 человек

10:40 12.01.2021 До конца февраля в Алтайский край поступит 94 тысячи доз вакцины. Первый транш (3,8 тысячи доз) уже прибыл 11 января, следующий в таком же количестве поступит 13 января. В ближайшие дни вакцину развезут и по районам края. Пока что из районов вакцина есть только в Павловском, там уже привито 134 человека. Цитата «Толк».

10:40 12.01.2021 Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Дарья Драй © ИА REGNUM.

10:41 12.01.2021 Большую партию новой вакцины готовятся принять в Бурятии. На этой неделе в республику должны поступить 1900 доз «Спутник V». Они предназначены для людей из групп риска. Это — учителя, сотрудники МФЦ и организаций социального обслуживания населения, а также лица с хроническими заболеваниями.

10:45 12.01.2021 Художественный руководитель «Геликон-Оперы» предложил сделать в театре мобильный пункт вакцинации от СOVID-19. Об этом Дмитрий Бертман написал в своём Facebook-аккаунте. «Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты учёных для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов… мы обращаемся в правительство Москвы, чтобы в нашем театре открыли мобильный пункт вакцинации для желающих привиться от СOVID».

10:52 12.01.2021 В Челябинской области часть медицинских учреждений возвращают к доковидной работе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. За две последние недели свободный коечный фонд в госпитальных базах составил 34,5%. А на базах долечивания он достигает 59%. В связи с этим и было принято решение вернуть часть больниц к плановой работе. Читайте подробнее: Челябинские больницы возвращают к плановой работе

10:52 12.01.2021 По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 326 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.01.2021 остаются 618 114 человек.

10:54 12.01.2021 Сертификат о прививках от коронавируса. Дарья Драй © ИА REGNUM.

10:55 12.01.2021 В России зафиксировано 22 934 новых случая заражения коронавирусом. За последние сутки в России подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) — 22 934 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2827 (12,3%) без клинических проявлений. Подтвержден 531 летальный случай. Выписано по выздоровлению 24 755 человек.

10:55 12.01.2021 За весь период в Хакасии выявлено 18 710 носителей коронавируса. Выздоровели 16 120 человек. Читайте также: В Хакасии коронавирус выявлен уже у 18,7 тыс. человек

10:56 12.01.2021 Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 448 203 случая заражения (+0,7%) коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период по России умерли — 62 273 человека. За весь период выписано по выздоровлению по России — 2 825 430.

11:02 12.01.2021 В России выявлено 22 934 новых случая заражения коронавирусом За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая заражения коронавирусом в 85регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 755 человек. 🔸Москва — 5001 🔸Санкт-Петербург — 2731 🔸Московская область — 1083 🔸Нижегородская область — 442 🔸Ростовская область — 394 🔸Воронежская область — 391 🔸Свердловская область — 361 🔸Красноярский край — 315 🔸Вологодская область — 303 🔸Хабаровский край — 302 🔸Челябинская область — 291 🔸Пермский край — 287 🔸Самарская область — 278 🔸Иркутская область — 263 🔸Волгоградская область — 260 🔸Саратовская область — 254 🔸Ульяновская область — 245 🔸Архангельская область — 243 🔸Ставропольский край — 243 🔸Омская область — 241 🔸Мурманская область — 237 🔸Приморский край — 233 🔸Забайкальский край — 230 🔸Псковская область — 229 🔸Кировская область — 228 🔸Тверская область — 226 🔸Ленинградская область — 218 🔸Республика Коми — 210 🔸Тульская область — 206 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 205 🔸Калининградская область — 200 🔸Алтайский край — 197 🔸Краснодарский край — 196 🔸Пензенская область — 195 🔸Ярославская область — 190 🔸Удмуртская Республика — 189 🔸Республика Крым — 184 🔸Брянская область — 182 🔸Новгородская область — 181 🔸Орловская область — 178 🔸Ивановская область — 178 🔸Республика Карелия — 176 🔸Белгородская область — 176 🔸Астраханская область — 171 🔸Курская область — 170 🔸Оренбургская область — 169 🔸Липецкая область — 168 🔸Республика Башкортостан — 167 🔸Калужская область — 162 🔸Тамбовская область — 157 🔸Владимирская область — 157 🔸Смоленская область — 156 🔸Республика Дагестан — 156 🔸Тюменская область — 155 🔸Республика Бурятия — 149 🔸Сахалинская область — 141 🔸Новосибирская область — 136 🔸Томская область — 135 🔸Республика Саха (Якутия) — 123 🔸Рязанская область — 122 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 121 🔸Амурская область — 119 🔸Кемеровская область — 111 🔸Республика Хакасия — 105 🔸Курганская область — 101 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 96 🔸Севастополь — 93 🔸Республика Чувашия — 90 🔸Республика Татарстан — 89 🔸Республика Калмыкия — 86 🔸Чеченская Республика — 85 🔸Республика Мордовия — 83 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 82 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 81 🔸Республика Ингушетия — 80 🔸Камчатский край — 72 🔸Республика Адыгея — 69 🔸Костромская область — 68 🔸Республика Марий Эл — 49 🔸Магаданская область — 25 🔸Республика Алтай — 24 🔸Республика Тыва — 22 🔸Еврейская автономная область — 14 🔸Чукотский автономный округ — 2 🔸Ненецкий автономный округ — 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 448 203 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, выздоровели 2 825 430 человек. Оперативный штаб Москвы.

11:04 12.01.2021 По итогам суток в Иркутской области почти в 1,5 раза увеличилось число пациентов, победивших коронавирус — со 178 до 255. Количество новых подтвержденных диагнозов также увеличилось, но в меньшей степени: на 1 больше, чем днем ранее — 263 человека. 16 человек скончались. Приангарье поднялось на одну ступень и теперь занимает 14 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки.

11:04 12.01.2021 Свыше 12 500 объектов обработали военнослужащие РХБ защиты ВВО в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19 в 2020 году. Минобороны России.

11:05 12.01.2021 При заезде в гостиницы Подмосковья перестанут требовать тест на COVID-19. « С 13.01.2021 перестают действовать: заезд в гостиницу возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня заезда, либо методом ИФА — полученных не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня заезда», — говорится в сообщении.

11:05 12.01.2021 На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе 424 его жителя прошли оба этапа вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), все они переносят прививку хорошо. Об этом 12 января сообщает пресс-служа правительства региона. Читайте также: В ЯНАО рассказали, как проходит вакцинация от COVID-19

11:07 12.01.2021 За последние сутки в России выявили 22 934 случая заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщили в оперативном штабе Москвы. Об этом: В России выявили 22934 новых заражений коронавирусом

11:11 12.01.2021 В Брянской области 12 января подтверждено 182 случая заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 149 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области подтвердили 182 новых случая заражения коронавирусом

11:13 12.01.2021 Какое-либо «скопление людей» перед крещенскими купаниями в раздевалках сложно представить, в отличие от магазинов, где концентрация людей значительно больше. Об этом РИА Новости заявил директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев, комментируя рекомендацию управления Роспотребнадзора по Омской области воздержаться от крещенских купаний в 2021 году из-за угрозы распространения коронавируса. «Ну, вот сколько сам купался на Крещение, ни разу в раздевалках никакого скопления народа не наблюдал, а зачастую и в приспособленных местах сами раздевались, через полотенце», — сказал Силантьев. Об этом: Религиовед сравнил опасность крещенских купаний с походом в магазин

11:15 12.01.2021 Оперштаб: ещё 6778 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В столице выздоровело ещё 6778 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 708 568. Подтвержден 5001 новый случай заражения, и скончались 72 пациента.

11:15 12.01.2021 В Нижегородской области по состоянию на 12 января выявили 442 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 474 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 75 355 случаев. Читайте также: Число носителей коронавируса в Нижегородской области превысило 75 тыс

11:15 12.01.2021 Вакцинация населения от COVID-19 стартовала в Хакасии, сообщили 12 января в региональном правительстве. В медорганизации республики поступила вакцина в количестве 2,5 тысячи доз. В общей сложности до конца февраля в Хакасию должно поступить 25 тысяч доз. Читайте также: В Хакасии ждут поступления 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

11:17 12.01.2021 В Санкт-Петербурге впервые с 23 ноября 2020 года за сутки выявлено менее трех тысяч новых носителей коронавируса. За последние сутки подтвержден 2731 новый случай заражения, сообщили 12 января 2021 года в федеральном оперштабе. Читайте подробнее: В Петербурге выявили менее трех тысяч новых носителей впервые с ноября

11:17 12.01.2021 В Пензенской области по состоянию на 12 января коронавирусная инфекция зарегистрирована у 28 446 жителей, за сутки заболели 195 человек. Накануне сообщалось о 196 инфицированных. Всего выздоровели с начала наблюдения 22 764 заболевших, за сутки — 139 человек. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией 342 пензенца. Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился ещё у 195 человек

11:18 12.01.2021 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 394 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 января. Накануне в регионе было зарегистрировано 390 случаев COVID-19. Читайте также: В Ростовской области число случаев COVID-19 превысило 56 тысяч

11:20 12.01.2021 Исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто назвал фейковыми сообщения японских СМИ о возможной отмене Олимпийских игр — агентство Франс Пресс.

11:21 12.01.2021 За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1834 человек. Об этом: Ещё 17 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

11:22 12.01.2021 Свыше 24 тысяч человек заразились коронавирусом в Белгородской области, в том числе 176 носителей инфекции выявлено 12 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять человек меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 347 выздоровевших пациентов. Читайте подробнее: В Белгородской области коронавирус подтвердили у 24 тысяч жителей

11:23 12.01.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 41 зарегистрирован в Кургане, сообщает 12 января региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 101 случай. Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 105 человек

11:24 12.01.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 января. Подробности в материале: В Ростовской области за сутки скончались 26 ковид-пациентов

11:24 12.01.2021 За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умер 531 пациент. Об этом 12 января сообщили в оперативном штабе Москвы. Читайте подробнее: В России от COVID-19 умер ещё 531 пациент

11:26 12.01.2021 По состоянию на 12 января в Красноярском крае выявлено 50 334 носителя коронавируса. Выздоровели 46 000 человек. Об этом: В Красноярском крае 46 тысяч человек выздоровели после COVID-19

11:28 12.01.2021 В Воронежской области подтверждён 391 новый случай заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 12 января региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 11 января, было выявлено 392 носителя. Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19

11:32 12.01.2021 В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 218 зараженных коронавирусом жителей, что на один случай больше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрировано сразу шесть летальных случаев. Об этом 12 января сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Ленобласти число новых носителей коронавируса стабильно

11:33 12.01.2021 В Чувашии выявлено ещё 90 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Читайте также: В Чувашии в пандемию умерли 654 пациента с коронавирусом

11:35 12.01.2021 За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 1887 человек. Об этом: В Красноярском крае скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом

11:40 12.01.2021 В Пермском крае за сутки выявлено 287 случаев заражения коронавирусом. В больнице лечение получают 56 человек, в амбулаторных условиях под наблюдением медиков 231 человек, сообщает 12 января пресс-служба краевой администрации. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, коэффициент распространения — 0,98 (на 11 января — 0,96). Добавим, суточный показатель выявленных фактов заражения на 11 января составлял 285. Стоит отметить, что число выздоровлений за сутки (на 12 января) превысило суточный показатель выявленных случаев заражения: 357 против 287. Подробности в материале: В Прикамье число выявленных носителей коронавируса превысило 34 тысячи

11:42 12.01.2021 В Пермском крае за сутки подтверждена смерть девяти человек по причине заболеваемости COVID-19. Кроме того, 14 носителей коронавируса скончались от сопутствующих заболеваний. Информация об этом опубликована 12 января на портале permkrai.ru. Читайте подробнее: В Прикамье жертвой коронавирусной инфекции стали ещё девять человек

11:44 12.01.2021 Республика Алтай и Алтайский край вошли в десятку субъектов российского рейтинга с самой высокой долей выздоровевших пациентов с коронавирусом. Такие данные за период с 30 декабря по 12 января приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По итогам двух недель общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло отметку в 32 000. На 12 января в регионе выздоровели 32 710 (93%) из 35 357 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом: Два Алтая стали лучше справляться с пандемией коронавируса

11:44 12.01.2021 В Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 196 человек, данные за минувшие сутки опубликовал 12 января региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 11 января, сообщалось о 193 новых носителях коронавируса. Читайте подробнее: На Кубани подтверждено почти 30 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:46 12.01.2021 В Ульяновской области подтверждено ещё 245 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией, за сутки нет летальных исходов. Подробности в материале: За сутки в Ульяновской области от COVID-19 вылечились 240 человек

11:50 12.01.2021 Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса. Дарья Драй © ИА REGNUM.

11:52 12.01.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 155 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 154 случая. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявлено 155 заражений коронавирусом

11:53 12.01.2021 ТОП-10 по максимальному количеству смертей от короновируса в регионах. (формируется по абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +72/12 097 ☑️Санкт-Петербург +68/8 488 ☑️Ростовская область +26/ 2 242 ☑️Московская область +25/3 137 ☑️Свердловская область +18/1 718 ☑️Красноярский край +17/1 887, Нижегородская область +17/1 834 ☑️Иркутская область +16/1 366, Краснодарский край +16/1 113 ☑️Чувашия +11/654, Ивановская область +11/609 ☑️Пермский край +9/1 254, Новосибирская область +9/1 064, Челябинская область +9/604, Вологодская область +9/478, Хакасия +9/311 ☑️Воронежская +8/1 284, Алтайский край +8/988, Омская область +8/963, Ставропольский край +8/813, Крым +8/605, Владимирская область +8/552, Тыва +8/170 Цитата Gubery.

11:53 12.01.2021 Ещё 122 носителя коронавируса выявлено в Рязанской области 12 января, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на одного меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 523 пациента с COVID-19. Читайте также: В Рязанской области выявили ещё 122 носителя коронавируса

11:54 12.01.2021 За минувшие сутки в Москве выявили 5001 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве растёт число заражений коронавирусом

11:56 12.01.2021 В Оренбургской области за сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,55%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. С конца марта в регионе зарегистрировано ­­­­­30 838 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1565 случаев COVID-19. Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 169 носителей коронавируса

11:58 12.01.2021 Сведений, что «британский» штамм коронавируса влияет на эффективность вакцин от COVID-19, пока нет — представитель ВОЗ в РФ в интервью «Интерфаксу».

11:59 12.01.2021 Медработник в защитном костюме от коронавируса. mosgorzdrav.ru.

12:02 12.01.2021 Жители России получат возможность за короткое время определять вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Это позволит сделать алгоритм, разработанный лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка. Об этом 12 января сообщил первый заместитель председателя правления финансовой организации Александр Ведяхин. Читайте подробнее: В России создали алгоритм, определяющий наличие COVID-19 по кашлю

12:03 12.01.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов завершил лечение в одном из COVID-моностационаров Читы. Судя по сообщению, опубликованному в Instagram, глава региона пошёл на поправку и продолжит лечение в домашних условиях. «Вирус — серьезная вещь — сил много отнимает. Ощущения от него плохие. Поэтому постараюсь поберечь себя и своих родных и близких», — пообещал Александр Осипов. Об этом: Губернатор Забайкалья победил коронавирус

12:03 12.01.2021 В Псковской области за прошедшие сутки выявили 245 зараженных коронавирусом, что на 16 случаев больше, чем сутками ранее. Вместе с тем региональным властям удалось ликвидировать два активных очага заражения. Подробности в материале: В Псковской области за сутки выявили 245 новых носителей SARS-CoV-2

12:05 12.01.2021 Семь купелей будут организованы в Уфе на празднование Крещения Господня. Об этом 12 января сообщил начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Артур Гафаров на оперативном совещании в администрации города. По его словам, праздничные дневные, вечерние и ночные богослужения с освещением воды, посвященные празднованию Крещения Господня, пройдут 18 января в 18 храмах Уфы. Читайте также: В Уфе рассказали о подготовке к празднованию Крещения Господня

12:05 12.01.2021 Россия снова продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Запрет на полеты введен до 1 февраля 2021 года. Об этом: Россия снова продлила запрет на полёты в Великобританию

12:06 12.01.2021 В Волгоградской области 12 января подтверждено 260 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше предыдущих суток. В стационарах находятся 5387 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 260 случаев заражения коронавирусом

12:07 12.01.2021 Койки для больных COVID-19. mosgorzdrav.ru.

12:09 12.01.2021 Число жителей Кабардино-Балкарии, ставших участниками вакцинации от коронавиурса, превысило тысячу человек. Более сотни человек прошли ревакцинацию вторым компонентом вакцины, сообщили в минздраве региона. Читайте также: В Кабардино-Балкарии привита от коронавируса уже тысяча жителей

12:12 12.01.2021 В Саратовской области по состоянию на 12 января число летальных исходов возросло до 449 случаев. За сутки скончались еще пять пациентов, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали две женщины и трое мужчин. Возраст погибших — от 46 до 62 лет. Об этом: В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались пять человек

12:14 12.01.2021 В Республике Калмыкия за весь период пандемии не смогли победить коронавирусную инфекцию 216 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 12 января. Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Калмыкии достигло 216 человек

12:18 12.01.2021 В Кемеровской области с учётом эпидемиологической обстановки режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлевается до 31 января. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Власти Кузбасса продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

12:20 12.01.2021 В Кабардино-Балкарии получают лечение в ковид-госпиталях 1470 пациентов, у которых поставлен диагноз COVID-19 или имеются подозрения на него. Общее число мест в стационарах составляет 1859. Таким образом, занятыми в настоящее время являются почти 80% из них. Такие данные приводит 12 января минздрав региона на своей странице в Instagram. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии остаются свободными 20% коек в ковид-госпиталях

12:20 12.01.2021 За последние сутки в Коми выявили 210 носителей коронавируса. Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии выросло до 33 153. Об этом: В Коми за сутки коронавирус выявили у 210 человек

12:21 12.01.2021 В Севастополе подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, данные статистики за сутки опубликовала 12 января пресс-служба правительства города. Сутками ранее сообщалось о 95 новых носителях. Подробности в материале: В Севастополе скончались ещё четыре пациента с COVID-19

12:25 12.01.2021 В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 12 января, возобновляется личный приём граждан в приемной администрации правительства и исполнительных органах государственной власти региона. При этом должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования, в том числе масочный режим и обработка рук антисептиками на входе. Об этом сообщает оперативный штаб области. Об этом: Возобновлён личный приём граждан в правительстве Кузбасса

12:27 12.01.2021 В Мордовии по состоянию на 12 января выявили 83 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 85 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 14 517 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии выявили 83 новых носителя коронавируса

12:31 12.01.2021 В Оренбургской области за последние сутки зарегистрирована смерть четырех пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, сообщает 12 января оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На 1 января оперштаб информировал о том, что с начала пандемии в регионе скончались 345 человек. На сегодняшний день эта цифра выросла до 393. Ежедневно в регионе от COVID-19 подтверждают гибель от трех до пяти человек. Подробности в материале: В Оренбуржье с начала года от COVID-19 скончались 48 человек

12:31 12.01.2021 В Кемеровской области организация и проведение крещенских купаний разрешена с 10:00 (время местное) 18 января по 00:00 (время местное) 20 января. При этом должны быть соблюдены все меры безопасности, санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: Пожилым кузбассовцам рекомендовали воздержаться от крещенских купаний

12:32 12.01.2021 Еженедельный показатель заболеваемости внебольничными пневмониями снизился в Белгородской области. Резерв коечного фонда составляет 17−20%, сообщили ИА REGNUM 12 января в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области снижается заболеваемость пневмонией

12:36 12.01.2021 278 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба оперативного штаба региона. Сообщается, что всего по области было выявлено 34 880 случаев заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

12:38 12.01.2021 В Кемеровской области работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Кузбасские работодатели переведут часть сотрудников на «удалёнку»

12:42 12.01.2021 Мошенники пытаются обмануть российских граждан, предлагая купить в сети якобы вакцины против коронавируса. Такие случаи зафиксировала Лига безопасного интернета, сообщила 12 января директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Читайте подробнее: В России выявлены случаи мошенничества на продаже вакцин от COVID-19

12:44 12.01.2021 В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 105 человек. Читайте также: В Мордовии от COVID-19 за сутки скончались два человека

12:45 12.01.2021 В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, создан достаточный резерв коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 12 января, сообщает оперативный штаб региона. В медучреждениях, где проходят лечение жители региона с диагнозом COVID-19, свободными остаются более 30% коек. В связи с этим планируется продолжить поэтапное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи. Особенно это важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Читайте подробнее: Приангарье поэтапно возвращается к плановой медицинской помощи

12:46 12.01.2021 В Татарии с начала наблюдения коронавирусная инфекция зарегистрирована по состоянию на 12 января у 14 362 человек, за сутки выявлено 89 новых заражений. Накануне были инфицированы 90 жителей. Всего выздоровел 11 061 пациент, за сутки — 208. В республике зарегистрировано 211 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом: В Татарии зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом

12:47 12.01.2021 Среди жителей Москвы, привитых от коронавирусной инфекции, около 40% приходится на пожилых людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову. Как отметила вице-мэр, по состоянию на 12 января 42% граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, старше 60 лет. Именно эта категория граждан больше других подвержена риску переболеть COVID-19 в тяжелой форме. Читайте подробнее: Свыше 40% вакцинированных от коронавируса москвичей старше 60 лет

12:48 12.01.2021 Для больных COVID-19 в резервном госпитале в Сокольниках открылись три новых корпуса. Москва. mos.ru.

12:50 12.01.2021 Поставки вакцины от коронавируса компании Рfizer в Россию в этом году не планируются — источники Интерфакса.

12:52 12.01.2021 В Марий Эл по состоянию на 12 января выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 50 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9787 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл за сутки выявили меньше 50 случаев заражения коронавирусом

12:54 12.01.2021 Материал издания «Известия», в котором был опубликован препринт исследования о том, что российские ученые выявили пациентку, в организме которой коронавирус SARS-CoV-2 приобрёл 18 новых мутаций, вызвал бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 12 января в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили данные российских учёных о мутации коронавируса

12:55 12.01.2021 Новосибирские власти в преддверии православного праздника Крещения Господня рекомендовали жителям региона соблюдать не только традиционные для таких купаний меры безопасности, но и социальное дистанцирование, а также другие ограничительные меры, связанные с противодействием коронавирусу, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Власти не рекомендуют новосибирцам участвовать в крещенских купаниях

13:01 12.01.2021 Почти половина прошедших вакцинацию от коронавируса — горожане старшего возраста. «42% прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках — люди старше 60 лет», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме. Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких», — рассказала вице-мэр.

13:01 12.01.2021 Вакцинация медиков [zdrav.khv.gov.ru].

13:05 12.01.2021 По состоянию на 12 января в Омской области коронавирус выявлен у 33 130 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждён 241 случай заражения. Читайте также: В Омской области выявлено уже более 33 тысяч носителей коронавируса

13:06 12.01.2021 В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались двое жителей Горно-Алтайска 65 и 89 лет. Подробности в материале: На Алтае продолжают умирать пациенты с коронавирусом

13:13 12.01.2021 В России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом — Мурашко.

13:14 12.01.2021 Глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал большой туристический поток на новогодних праздниках: «Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул. Большой пассажиропоток был в аэропортах, на вокзалах. Многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры».

13:14 12.01.2021 Работники Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф пожаловались министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко на то, что с ноября не получают федеральные выплаты за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Об этом 12 января сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР. Читайте подробнее: Липецкие медики пожаловались на отсутствие выплат за работу с COVID-19

13:14 12.01.2021 За весь период пандемии в Омской области жертвами «коронавирусной инфекции» стали 963 человека. Об этом: В Омской области скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом

13:17 12.01.2021 Ситуация с коронавирусом в новогодние праздники оценивалась как стабильная — Мурашко.

13:18 12.01.2021 Медсестра реанимационного отделения. Александ Куликов © ИА REGNUM.

13:19 12.01.2021 В России отмечено снижение на 16% числа госпитализированных пациентов с коронавирусом — Попова.

13:20 12.01.2021 В 22 регионах России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом, в 61 — стабилизация, а в двух регионах есть рост, сообщила Попова.

13:21 12.01.2021 Некоторые регионы России приступили ко второму этапу вакцинации. Об этом 12 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Мишустин заявил о начале второго этапа вакцинации в регионах РФ

13:27 12.01.2021 В Курской области 12 января зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 22 тыс. 880 положительных тестов. Подробности в материале: В Курской области выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом

13:30 12.01.2021 В период январских праздников медицинская служба оказывала медпомощь гражданам РФ в полном объёме, благодаря чему удалось пройти данный отрезок времени без значительных сложностей. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «В период новогодних праздников медицинская служба в полном объеме оказывала медицинскую помощь гражданам Российской Федерации. В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикациями, отравлениями, мы заблаговременно выполнили подготовительные меры, и во всех регионах были усилены медицинские бригады, что позволило нам проходить праздничный период без крупных каких-то ситуаций», — сказал Мурашко. Читайте также: Мурашко оценил работу медиков в новогодние праздники

13:35 12.01.2021 На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а в 22 регионах страны наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В целом по интенсивности эпидпроцесса <…> 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации, и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в регионах России

13:35 12.01.2021 За весь период пандемии в Хакасии скончались 290 пациентов с коронавирусом. Читайте также: В Хакасии выросло число умерших пациентов с коронавирусом

13:38 12.01.2021 Уверенности, что COVID-19 зародился в Ухане, нет, но начинать поиски нужно именно оттуда — эксперт ВОЗ.

13:41 12.01.2021 В новогодние праздники ситуация с распространением коронавируса в России находилась под контролем специалистов. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под контролем», — сказал Мурашко. Об этом: Мурашко заявил о контроле ситуации с COVID-19 в новогодние праздники

13:42 12.01.2021 Более 40% людей, получивших вакцину от COVID-19 в Москве в рамках соответствующей программы, старше 60 лет. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила 12 января журналистам. Читайте также: Пожилые москвичи активнее других проходят вакцинацию от COVID-19

13:42 12.01.2021 Органы власти в России должны следить за развитием ситуации с распространением коронавируса. Об этом 12 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин поручил следить за распространением коронавируса после праздников

13:47 12.01.2021 В Свердловской области за 11 января обнаружили 361 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Из них 92 заразившихся выявлены в Екатеринбурге. Также новые случаи обнаружены у жителей Алапаевска, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Красноуральска, Нижнего Тагила и ряда других территорий. Читайте также: На Среднем Урале выявили уже более 63 тыс. носителей коронавируса

13:49 12.01.2021 России необходимы дополнительные меры, которые позволят минимизировать проникновение опасных инфекций. Об этом 12 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: Мишустин призвал защитить Россию от проникновения опасных инфекций

13:49 12.01.2021 За весь период пандемии коронавирус в Томской области выявлен у 26 127 человек. Об этом: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 135 человек

13:51 12.01.2021 С 14 января в Москве должны начать работу мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Об этом: В Москве планируют запустить мобильные пункты вакцинации

13:58 12.01.2021 В Курской области по состоянию на 12 января зарегистрировано 322 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены три смерти. Читайте подробнее: В Курской области скончались ещё три пациента с COVID-19

14:01 12.01.2021 В Липецкой области 12 января подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 18 тыс. 21 положительный тест. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 168 новых носителей коронавируса

14:01 12.01.2021 Во время пандемии число жалоб на бессонницу, по словам врачей, резко увеличилось, а количество обращений пациентов с нарушениями сна выросло на 42−46%. Зав. отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов: «Коронавирус отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья, вызывает психологический дистресс. Это приводит к увеличению внутреннего напряжения, возрастанию частоты нарушений сна». Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин: «Невозможность ощущать запахи — проявление поражения одной из структур головного мозга. Центр сна расположен достаточно глубоко, поэтому вероятность поражения его вирусом ниже. Но при определённых осложнениях сон может ухудшаться, так как некоторые препараты на него влияют». Цитата stopcoronavirusrussia.

14:02 12.01.2021 Компьютерная томография. Александр Куликов © ИА REGNUM.

14:02 12.01.2021 Глава МИД Украины выступил против вакцины из России даже при доказанной эффективности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет против использования российской вакцины против COVID-19, даже если она окажется эффективной. По его словам, вакцина используется в пропагандистских целях.

14:04 12.01.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 306 человек. Подробности в материале: В Липецкой области число жертв COVID-19 превысило 300

14:04 12.01.2021 В России необходимо разработать нормативную базу для эффективной работы федерального закона о биологической безопасности. Об этом 12 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Читайте подробнее: Мишустин поручил создать нормативную базу для борьбы с инфекциями

14:07 12.01.2021 На сегодняшний день в России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 12 января сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при российском правительстве по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: Глава Минздрава РФ рассказал о ситуации с коечным фондом в стране

14:07 12.01.2021 В Астраханской области 12 января подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 21 тыс. 233 положительных теста. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом

14:08 12.01.2021 В Астраханской области по состоянию на 12 января подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 433 человека. Об этом: В Астраханской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

14:11 12.01.2021 Во Владимирской области 12 января подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 20 тыс. 566 носителей вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 157 носителей коронавируса

14:13 12.01.2021 Во Владимирской области по состоянию на 12 января зарегистрировано 552 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены восемь смертей. Читайте подробнее: Во Владимирской области скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

14:16 12.01.2021 В Тамбовской области 12 января подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 569 носителей вируса. Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 157 новых носителей коронавируса

14:19 12.01.2021 В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 214 человек. Читайте также: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19

14:19 12.01.2021 В Мурманской области за сутки скончались семь пациентов с COVID-19. Общее число жертв инфекции выросло до 700. Об этом: В Мурманской области с начала пандемии скончались 700 ковид-пациентов

14:28 12.01.2021 Масочный режим в Хакасии, введённый из-за распространения коронавируса, обострил в Абакане проблему утилизации использованных средств индивидуальной защиты. Как сообщили 12 января в мэрии Абакана, в городе всё чаще возникают засоры канализационных стоков из-за выбрасываемых в слив унитаза использованных масок и перчаток. Об этом: В Абакане канализацию засорили защитными масками и перчатками

14:30 12.01.2021 Любовь к детям помогла пациентке перинатального центра в Иркутске Оксане Шеломенцевой не погибнуть от COVID-19. Как сообщают «Вести», у роженицы было поражено практически 100% легких. Всё началось с повышенной температуры на восьмом месяце беременности. После трёх дней безуспешной борьбы с температурой в 38 °C пациентка обратилась в больницу. «Нарастала одышка, было тяжело, страшно. Страх подавляла как могла», — признается иркутянка Оксана Шеломенцева. Доктора решили не тянуть и сделали кесарево сечение, поскольку из-за поражения легких мамы ребенок не получал в достаточном количестве кислород. На два долгих месяца разошлись пути матери и новорождённой. Девочку (её назвали Лиза) сразу направили в Ивано-Матрёнинскую больницу, а Оксану подключили к аппарату ИВЛ. По признанию заведующей отделением анестезиологии и реанимации №2 ИГПЦ Галины Шкандрий, на таких показателях люди не выживают. Читайте подробнее: В Иркутске спасли роженицу с почти 100% поражением легких и её дочь

14:38 12.01.2021 В Республике Калмыкия к настоящему моменту 238 человек из числа работников здравоохранения и образования получили вакцину от вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения 12 января. Подробности в материале: В Калмыкии назвали число привитых от COVID-19

14:40 12.01.2021 Волонтеры помогают пациентам с COVID-19 в московской больнице № 52. Е. Самарин. Mos.ru.

14:41 12.01.2021 Производитель вакцины «Спутник V» не запрашивал сертификацию в ЕС — Еврокомиссия.

14:42 12.01.2021 Массовые крещенские купания в Красноярске не состоятся. Эту информацию ИА REGNUM 12 января подтвердили в пресс-службе Красноярской епархии. Читайте подробнее: В Красноярске отменили массовые крещенские купания

14:52 12.01.2021 В Санкт-Петербурге в ближайшее время — на текущей неделе — ожидают поставку новой партии вакцины от коронавируса объемом в 20 тыс. доз. Читайте подробнее: В Петербурге ждут 20-тысячную поставку вакцины от коронавируса

15:04 12.01.2021 Заболеваемость COVID-19 в ряде регионов России пошла на спад. Об этом сегодня, 12 января, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подробности в материале: Заболеваемость COVID-19 стабилизируется в большинстве регионов России

15:13 12.01.2021 В Архангельской области за сутки выявили 239 новых случаев COVID-19, на лечении с COVID-19 находятся 6275 человек. Подробности в материале: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 239 человек

15:37 12.01.2021 Как сделать традиционные Крещенские купания комфортными и безопасными для каждого жителя Подмосковья, особенно в период пандемии COVID-19, обсуждали 12 января на совещании под руководством губернатора Андрея Воробьёва. В регионе планируется организовать 220 мест для купаний. Время работы маршрутов общественного транспорта для удобства жителей в праздничную ночь продлят до 02:00, а интервал движения с 22:00 до 02:00 уменьшат. Он составит не более 20 минут. Дороги и тротуары будут очищены от снега и заносов, независимо от погоды, чтобы было комфортно и пешеходам, и водителям.

15:37 12.01.2021 Всех желающих окунуться в прорубь попросят соблюдать социальную дистанцию, количество людей в теплых палатках тоже будут регулировать.

15:38 12.01.2021 В Татарию уже завезено порядка 12,5 тыс. доз вакцины «Спутник-V». До конца февраля в регион поступят еще 190,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Татарии перед вакцинацией не будут тестировать на антитела к COVID-19

15:42 12.01.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 162 человек за последние сутки, сообщает 12 января федеральный штаб. Накануне, 11 января, в регионе было зарегистрировано 160 подтверждённых случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 23 тыс. 12 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 162 носителя коронавируса

15:51 12.01.2021 За предыдущие сутки в Новгородской области выявили 181 нового носителя коронавируса, сообщили 12 января в региональном оперштабе. Это на 75 человек меньше, чем сутками ранее, когда суточную статистику пополнили заразившиеся в ходе вспышки ковида в Боровичском доме-интернате. Читайте подробнее: В Новгородской области сокращается число новых случаев коронавируса

15:57 12.01.2021 Очередная партия вакцины от COVID-19 поступила в Башкирию. Об этом 12 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Эта поставка является уже пятой. В этот раз в Башкирию поступило 6,3 тысячи доз вакцины. Читайте подробнее: В Башкирию поступила очередная партия вакцины от COVID-19

16:04 12.01.2021 В Санкт-Петербурге скончался легендарный детский врач, хирург детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины Али Баиров. Он пополнил список «Стены памяти» — медработников Петербурга и Ленобласти, которые ушли из жизни в период пандемии коронавируса. Об этом: В Петербурге от ковида умер известный детский хирург

16:17 12.01.2021 На Ямале за сутки подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 124 случая. Подробности в материале: На Ямале за сутки выявлен 121 носитель коронавируса

16:19 12.01.2021 С начала декабря 2020 года 190 жителей подмосковного Реутова сделали прививку от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова. Привиться можно в поликлинике №1, расположенной на улице Гагарина. Вакцинация от коронавируса полностью бесплатна.

16:22 12.01.2021 Общественный омбудсмен в сфере образования, член федерального политического совета «Партии Роста» Амет Володарский и уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева попросили Сергея Собянина распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса столицы, принятые в конце 2020 года, на частные образовательные учреждения. «Просим рассмотреть вопрос об освобождении частных образовательных учреждений от выплаты арендных платежей за имущество, арендуемое у города Москвы», — говорится в письме к столичному градоначальнику. По мнению Володарского, частные образовательные организации нужно включить в число социально значимых предприятий, которые могут воспользоваться льготными условиями, учитывая их роль в процессе образования, а также негативные последствия пандемии и действия ограничительных мер. «Весной 2020 года уже была ситуация, когда образовательные организации не попали в списки особо пострадавших отраслей экономики, несмотря на то, что не работали продолжительное время», — напомнил Амет Володарский.

16:41 12.01.2021 Масочный режим. sev.gov.ru

16:46 12.01.2021 В Ростовской области зарегистрировано более 50 случаев повторного заражения коронавирусом. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 12 января сообщил главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. Читайте также: Более 50 жителей Ростовской области повторно заразились коронавирусом

16:53 12.01.2021 В Ростове-на-Дону из-за выявленных случаев заражения коронавирусом на дистанционное обучение переведены три школьных класса. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 12 января сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. Подробности в материале: Из-за COVID-19 в Ростове-на-Дону на дистант перевели три школьных класса

17:04 12.01.2021 В Чечне за прошедшие сутки установлен рекорд по числу выздоровевших пациентов, которые переболели COVID-19. Сразу 391 человек был снят с контроля медиков. Такие данные привели 12 января в федеральном оперативном штабе. Таким образом, общее число сумевших справиться с болезнью в Чечне достигло 6589 человек. Читайте подробнее: В Чечне за сутки выздоровело рекордное число COVID-пациентов

17:17 12.01.2021 В Ставропольском крае за минувшие сутки число случаев летального исхода от COVID-19 увеличилось еще на восемь. Общее число скончавшихся достигло 813 человек, сообщили 12 января в региональном минздраве. Читайте подробнее: На Ставрополье за сутки скончались восемь человек с диагнозом COVID-19

17:18 12.01.2021 Телеведущая, врач Елена Малышева уверена, в этом году из-за коронавируса желающих окунуться в прорубь не будет. Что-то подсказывает, что доктор ошибается.

17:21 12.01.2021 1 тыс. 200 медицинских работников Ростовской области получили прививки от COVID-19. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 12 января сообщил заместитель донского губернатора Сергей Бондарев. Читайте подробнее: В Ростовской области от COVID-19 привили 1200 медиков

17:28 12.01.2021 Члены основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-65 прошли первый этап вакцинации от коронавируса, сообщили в Центре подготовки космонавтов. Об этом: Члены экипажей экспедиции МКС-65 сделали прививки от COVID-19

18:15 12.01.2021 Pfizer изучает возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России, сообщают СМИ.

18:28 12.01.2021 В Марий Эл до конца февраля поступит 26 тыс. доз вакцины от коронавируса. При этом глава региона Александр Евстифеев считает необходимым вакцинировать 60% населения республики. Читайте подробнее: В Марий Эл от коронавируса хотят вакцинировать 60% населения

18:54 12.01.2021 В Екатеринбурге открылась фотовыставка, приуроченная к Году медицинского работника, который объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На фотографиях — врачи, которые делают пациентам тесты на коронавирус и прививки.

19:08 12.01.2021 Все известные мутации коронавируса затрагивают лишь 0,1% его генома, поэтому не повлияют на диагностику и вакцинацию, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

19:55 12.01.2021 Власти Архангельской области продлили режим повышенной готовности еще на две недели — до 26 января. Несмотря на наметившуюся положительную тенденцию в целом по региону, ситуация в крупных муниципалитетах — Архангельске, Котласе, Северодвинске и Приморском районе — всё еще остается достаточно напряженной. Об этом: В Архангельской области антиковидный режим продлили до 26 января

20:06 12.01.2021 Роскомнадзор решил не штрафовать мэрию за утечку данных о переболевших коронавирусом москвичах.

20:09 12.01.2021 В Санкт-Петербурге во вторник, 12 января, за медицинской помощью с подтвержденным COVID-19 обратились 3609 пациентов, что более чем на 64% больше, чем в аналогичный день на прошлой неделе. Такое положение «было ожидаемо по окончании длительных праздников», заявили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге коронавирусной инфекции. Читайте также: В Петербурге ковид-пациенты стали чаще обращаться за медпомощью

20:56 12.01.2021 Аппарат ИВЛ. Дарья Драй © ИА REGNUM

21:27 12.01.2021 12 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ситуация с коронавирусом не помешала планам. Туры проводятся в очной форме, правда, в школах, в которых обучаются участники.

22:00 12.01.2021 Реанимационное отделение для больных COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM

22:35 12.01.2021 С начала января в Адыгее ежедневно снижается число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки.

23:00 12.01.2021 Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса. Александр Куликов © ИА REGNUM

23:03 12.01.2021 Вспышка заражения коронавирусом выявлена в Пригородном доме-интернате для престарелых и инвалидов в посёлке Пригородный Калачеевского района Воронежской области. В общей сложности, по данным на 12 января, заразились 105 человек — 38 сотрудников и 67 жильцов. Об этом: В доме-интернате для пожилых под Воронежем выявили вспышку COVID-19

02:18 13.01.2021 На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончались ещё два человека. Всего за период пандемии жертвами коронавируса стали 20 жителей островного региона. Читайте подробнее: На Сахалине жертвами COVID-19 стали ещё два человека

02:31 13.01.2021 Властям Сахалина удалось договориться с Минздравом РФ о направлении в островной регион крупнейшей партии вакцины «Спутник V». Об этом: На Сахалин отправили крупнейшую партию вакцины «Спутник V»

02:44 13.01.2021 Разработка в России вакцин против коронавирусной инфекции показала, что отечественная наука демонстрирует настоящий мировой уровень, заявил 12 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в интервью «Российской газете». Читайте подробнее: Президент РАН назвал российские вакцины от коронавируса мировой сенсацией

03:15 13.01.2021 На Камчатке образовался дефицит фруктов и овощей, а мандарины значительно подорожали. Власти региона успокаивают население и обещают, что в ближайшее время ситуация изменится. «Это связано с ужесточением требований таможенного контроля в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Именно из-за этого жители полуострова в праздничные дни ощутили небольшой дефицит фруктов и овощей», — пояснила министр экономического развития края Юлия Морозова. Читайте подробнее: COVID-19 оставил Камчатку без фруктов и овощей

03:17 13.01.2021 В столице Колымы готовятся к массовой вакцинации от коронавируса. Сначала прививку получат жители Магадана, и постепенно вакцину будут доставлять в муниципалитеты области. Об этом: В Магадане готовятся к массовой вакцинации от коронавируса

04:47 13.01.2021 В Еврейскую автономную область поступило ещё более тысячи доз вакцины от коронавируса. Будет открыт третий пункт вакцинации. Об этом: В Еврейской АО откроют ещё один пункт вакцинации населения от коронавируса

05:01 13.01.2021 Власти Еврейской автономной области, несмотря на низкие показатели заболеваемости COVID-19, не спешат закрывать один из двух инфекционных стационаров. После новогодних праздников, ближе к 20 января, может произойти очередной всплеск числа выявляемых носителей коронавируса. Об этом: В Еврейской АО ожидают нового всплеска заболеваемости COVID-19

05:17 13.01.2021 Число пациентов в ковидных госпиталях Хабаровского края после новогодних праздников увеличивается, в том числе и тяжёлых больных. Читайте также: В Хабаровском крае после праздников увеличилось число больных COVID-19

05:39 13.01.2021 В Хабаровском крае за минувшие сутки лабораторно подтверждено 302 (299 днём ранее) новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 409 пациентов, три человека скончались. Об этом: В Хабаровском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом

05:46 13.01.2021 В Хабаровский край поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Читайте подробнее: Хабаровский край получил крупную партию вакцины от коронавируса

06:07 13.01.2021 В Приморском крае за минувшие сутки выявили 233 (230 накануне) новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 296 человек, умерли три пациента. Читайте подробнее: В Приморье не снижается количество новых случаев заражения коронавирусом

06:24 13.01.2021 В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 247 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Ульяновской области сделали 560 тыс. тестов на коронавирус

06:37 13.01.2021 В Магаданской области к традиционному процессу обучения после новогодних каникул приступили все 56 школ. Подробности в материале: На Колыме изолированы более 10 школьников с коронавирусом

06:42 13.01.2021 В Ульяновскую область поступил четвёртый транш вакцины против COVID-19. Читайте также: Ульяновская область получила крупную партию вакцины против коронавируса

06:50 13.01.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 27 853. Об этом утром 13 января сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте также: В Бурятии число больных с COVID-19 сократилось до 2102 человек

06:53 13.01.2021 С начала пандемии в Ульяновской области провели свыше 560 тыс. тестов на коронавирус в отношении 531 тыс. человек. Читайте также: В Ульяновской области амбулаторно лечатся 1 тыс. пациентов с коронавирусом

07:09 13.01.2021 Термометрия. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:16 13.01.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1488 человек, причём 10 из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 13 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 44 220 человек (+266 за сутки). Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё 10 жителей Приангарья

07:22 13.01.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 30 522 человека, причём 227 из них обнаружили за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пяти человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 574 человека. Об этом: Ещё пятеро жителей Забайкалья стали жертвами COVID-19

07:40 13.01.2021 В Амурской области за последние сутки выявили ещё 119 случаев заражения коронавирусом (накануне — 121). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 17 388 человек. Читайте также: В Приамурье носители коронавируса всё реже болеют бессимптомно

08:02 13.01.2021 В Перми наблюдается ажиотаж вокруг вакцины против новой коронавирусной инфекции. В медучреждениях практически не осталось мест для записи на прививку, сообщает портал properm.ru. Например, в ГКБ им. Гринберга есть только одно место — на 16 января. В городской поликлинике №2 ближайшая запись есть только на 22 января, в поликлиниках №5 и №7 — на 26 января. Более поздние даты пока недоступны для записи. Об этом: В Перми отмечен ажиотаж среди желающих привиться против COVID-19

08:02 13.01.2021 В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся девять детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Об этом: В Горном Алтае за сутки выявили 76 новых носителей коронавируса

08:03 13.01.2021 Врач в защитном костюме. Источник: sev.gov.ru

08:13 13.01.2021 В период новогодних праздников в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи с различными травмами обратились более 450 жителей Алтайского края. По заверениям регионального минздрава, это несколько меньше, чем годом ранее. По словам заведующего первым травматологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Сергея Кузнецова, большое влияние на показатели травматизма оказали ограничительные меры в виде запрета массовых мероприятий. Об этом: Более 450 жителей Алтая получили травмы в новогодние праздники

08:25 13.01.2021 В Чечне с началом рабочей недели прекращен прием больных в трех ковидных госпиталях. Созданные на базе трех медицинских учреждений, они вновь будут возвращены к оказанию плановой медицинской помощи, сообщили 13 января в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Читайте также: В Чечне три госпиталя прекратили прием пациентов с COVID-19

08:31 13.01.2021 За минувшие сутки в Бурятии выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем накануне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 27 853. Об этом: В Бурятии число случаев COVID-19 приближается к 28 тысячам

08:33 13.01.2021 В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, продолжают ставить прививки от коронавируса. Как сообщает официальный сайт региона, накануне, 12 января, в регион поступило 3800 доз вакцины, ещё столько же должно поступить 13 января. В ближайшее время запланирована вакцинация во всем регионе, которую проведут 92 медицинские организации. Читайте также: На Алтае объявлено о начале массовой вакцинации от COVID-19

08:33 13.01.2021 В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 13 января, за прошедшие сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 110 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: Оперштаб Кузбасса назвал территории, где выявили новые случаи заражения

08:37 13.01.2021 Всего по состоянию на 13 января в Хакасии подтверждено 18 822 случая заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Хакасии подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом

08:43 13.01.2021 Полиция Севастополя проверяет соблюдение масочного режима в транспорте. Источник: sev.gov.ru

08:44 13.01.2021 В новогодние выходные (с 1 по 11 января) в поликлиники Алтайского края обратились 45 тысяч человек, из них 25 тысяч с признаками ОРВИ, коронавирусной инфекции и внебольничными пневмониями. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба краевого правительства. Также отмечается, что в стационарах края за отчетный период зарегистрировано около 2000 обращений. Все пациенты госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь. Читайте подробнее: Десяткам тысяч жителей Алтая потребовалась медпомощь в Новый год

08:45 13.01.2021 Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу. Читайте подробнее: Вирусолог рассказал о выходе России на «зимнее плато» по коронавирусу

08:49 13.01.2021 На Чукотку доставили 1644 дозы вакцины «Спутник V», ещё 550 доз получено во взаимодействии с Росатомом и Федеральным медико-биологическим агентством. Это позволит расширить географию прививочной кампании от коронавируса. Читайте также: На Чукотке приступили к массовой вакцинации от коронавируса

08:53 13.01.2021 В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 136 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Новосибирской области увеличился суточный прирост пациентов с COVID-19

08:54 13.01.2021 В школах Хабаровского края 13 января началась третья четверть. Закрытых классов по причине заболеваемости COVID-19 и ОРВИ нет. Читайте также: В Хабаровском крае на дистанционное обучение ушли сотни школьников

08:58 13.01.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1703 человек, причём 14 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (10 043 человека, +39 за последние сутки) и ОРВИ (18 389 человек, +148 за последние сутки). Об этом: Жертвами коронавируса стали уже более 1700 жителей Алтая

08:59 13.01.2021 В Алтайском крае растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1372 (+9 за последние сутки).