Москва, 12 января, 2021, 03:34 — ИА Регнум. С «Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» из Калининграда Министерство промышленности и торговли России потребовало взыскать более 5 млрд рублей. Иск арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Министерство промышленности и торговли РФ

Претензии министерства поступили в суд 30 декабря 2020 года. Сумма иска — 5 067 385 500 рублей. Детали спора пока не сообщаются. Минпромторг РФ числится одним из госзаказчиков завода.

Напомним, ранее многомиллионные претензии к «Янтарю» выдвинуло Минобороны России, которое в октябре 2020 года обратилось с иском почти на 300 млн рублей. Сумма фигурировала как неустойка по госконтракту.