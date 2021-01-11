Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга в эфире одноименного телеканала 11 января пожаловались на то, что в поликлиниках им отказывают в записи на прививку от коронавирусной инфекции. Выступавший в телеэфире председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подтвердил, что такая ситуация действительно имеет место. По его словам, она разрешится с поступлением в город новых партий вакцины.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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Как объяснил глава комздрава, некоторые из 70 прививочных пунктов, развернутых при поликлиниках, уже использовали весь запас выделенной им вакцины.

«Некоторые еще не использовали, но фактически уже набрали потенциальных жителей, которые получат эти дозы в ближайшие дни. Поэтому действительно возникла ситуация, что фактически сейчас записаться до конца недели уже будет по большинству поликлиник невозможно», — отметил Лисовец на телеканале «Санкт-Петербург».

Как уже сообщалось, с 1 по 10 января 2021 года в Петербурге привито 7765 человек. В городе осталось порядка 9000 доз вакцины, новые поставки ожидаются во второй половине текущей недели.

«С началом поставки новых доз вакцины <…> возобновится запись по поликлиникам», — заверил Лисовец.

По данным на 11 января, в Петербурге прививку от коронавирусной инфекции сделали 13 692 человека. Полностью завершили цикл вакцинации всего 384 человека.