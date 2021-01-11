Женева, Швейцария, 11 января, 2021, 22:55 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 660 993 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 11 061 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 11 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 89 048 345 человек, инфицированных коронавирусом, подтверждено 1 930 265 летальных случаев.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составляют США, Великобритания, Бразилия, Россия, Германия, Индия, ЮАР, Франция, Италия и Колумбия.

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