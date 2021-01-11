Париж, 11 января, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умерли 68 060 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 310 пациентов. Об этом в понедельник, 11 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

International Labour Organization ILO Работа французских коммунальщиков. Анси

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 3 582 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,786 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что «не исключает» очередное введение национального карантина для борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2.