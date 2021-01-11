Ньюарк, США, 11 января, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Избранный президент США Джозеф Байден получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка была сделана ему в госпитале в городе Ньюарк. Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.

Pfizer.com

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Первую стадию вакцинации Байден прошёл 22 декабря в той же клинике. Мероприятие также проходило публично и транслировалось в прямом эфире.

Напомним, ранее Джо Байден раскритиковал темпы вакцинации в Соединённых Штатах, заявив, что при нынешней динамике ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране может не улучшиться до марта.