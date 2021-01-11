Киев, 11 января, 2021, 21:29 — ИА Регнум. У правительства Украины есть два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ, заявил вечером 11 января премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам совещания с президентом Зеленским.

НАК «Нафтогаз Украины»

Премьер уточнил, что первый разработанный правительством подход заключается в том, что формирование тарифов на газ будет происходить по формуле «цена на европейских хабах «минус» транспортировка газа в Украину», также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

«Здесь ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил», — пояснил он.

Второй подход, отметил Шмыгаль, заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ. Премьер уточнил, что этот вариант предлагает компания «Нафтогаз», но не конкретизировал, на сколько в таком случае могут снизиться цены.

«Предложенный Зеленским механизм снижения тарифов на газ предусматривает … европейские цены на газ на биржах. То есть — всё то, что действует с лета по команде Зеленского и привело к повышению цены до 12−14 грн за кубометр», — комментирует заявление Шмыгаля политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отмечает, что если данный вариант в итоге и будет использован, то после «снижения» Зеленского газ станет ещё дороже или останется такая же цена.

«А всё почему? Зеленский ненавидит украинцев и сознательно проводит тарифный геноцид», — заявил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что после масштабных протестов из-за подорожания газа в ряде регионов Украины президент Владимир Зеленскийпоставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.