Москва, 11 января, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с главой Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли. Об этом сообщили 11 января в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны России Валерий Герасимов

По информации ведомства, стороны обсудили «представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира». Других подробностей о содержании переговоров не приводится.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.