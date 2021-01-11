Киев, 11 января, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Нынешний, 2021 год для украинцев будет тяжелее 2020-го, поскольку нынешняя власть решила дальше повышать тарифы, заявила на брифинге сегодня, 11 января, экс-премьер страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Политик отметила, что людям в этом году придется платить за коммуналку существенно больше — подорожал газ, электроэнергия почти всем семьям обойдется вдвое дороже, чем раньше, а цена на отопление вырастет в полтора раза.

По мнению Тимошенко, люди понимают, что власть их в очередной раз обманула, именно поэтому украинцы в настоящий момент «по всей стране выходят на массовые митинги, перекрывают дороги с требованием снизить тарифы».

Также экс-премьер саркастически поинтересовалась, не пропустила ли вдруг она момент, «когда украинцы стали самыми зажиточными среди европейцев, и с них теперь можно драть три шкуры».

Она раскритиковала нового и.о. министра энергетики Юрия Витренко, заявив, что его «вместо тюрьмы поставили исполнять обязанности министра энергетики», подчеркнув, что при новой власти старые коррупционные схемы сохранились и даже «стали еще более доходными».

ИА REGNUM напоминает, что на Украине сейчас разразился очередной кризис из-за резкого повышения тарифов на газ, электричество и отопление. Люди в разных областях страны выходят на акции протеста и перекрывают трассы.

Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский на специальном совещании поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.