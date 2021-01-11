Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 02:01 — ИА Регнум. 2020 год стал нелегким для архитектурного наследия Санкт-Петербурга. О том, какие напасти продолжают терзать и уничтожать бесценные исторические памятники Северной столицы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения, 31.01.2020

Снос СКК «Петербургский», который исходно преподносился как «реконструкция», стал уничтожением памятника советской эпохи, неоднократно отмеченного как уникальное произведение архитектурного искусства. Совсем немного оставалось до возможности официального включения СКК в список архитектурных памятников. Но рьяные любители «реконструкции» успели разделаться с СКК раньше, при этом погиб один из рабочих.

Сорвав с СКК крышу, исполнители «реконструкции» сделали всякую дальнейшую реконструкцию невозможной, остался только снос. Впрочем, СКК — это печальный, но, к сожалению, не единственный пример бедствий, подстерегающих или уже постигших уникальные строения Санкт-Петербурга. Здания, которые должны украшать город и быть живым напоминанием о прошедших эпохах, погибают прямо сейчас. Читайте статью Карины Саввиной «Петербург теряет памятники и защищается от «новодела»».