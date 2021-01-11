Москва, 11 января, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Итоги трехсторонней встречи в Москве по нагорно-карабахскому урегулированию закрепляют достигнутые ранее результаты по прекращению боевых действий в регионе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Минобороны России Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе

«Новые договоренности позволят шаг за шагом восстановить всю инфраструктуру и наладить жизнь мирных граждан», — заявил Слуцкий.

Тридцатилетний конфликт в Нагорном Карабахе все больше становится историей, а на его землю приходит устойчивый мир, и в этом есть большая роль России как эффективного посредника, — этот факт признается как азербайджанской, так и армянской стороной, отметил парламентарий.