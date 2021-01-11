Киев, 11 января, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Истман Джонсон. Нантакетская школа философии. 1887

Соответствующий вопрос был поднят сегодня, 11 января, на совещании под председательством Зеленского, которое состоялось в офисе президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации офиса президента, в совещании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ряд министров, в частности, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке в силу погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», — подчеркнул Зеленский.

На совещании было отмечено, что правительство готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

В частности, Витренко представил предварительный план по «существенному снижению тарифов на газ» и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

Подробности плана пресс-служба офиса президента не сообщает.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Нафтогаз Украины» в очередной раз существенно поднял цены на газ для населения, что спровоцировало виток протестов в ряде областей, в частности перекрытие трасс.

При этом эксперты заявляют, что регулирование правительством цен на газ приведет к конфликту Киева с МВФ, что чревато прекращением переговоров о финансовой поддержке со стороны фонда и рядом других проблем для властей Украины.