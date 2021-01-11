Тюмень, 11 января, 2021, 19:17 — ИА Регнум. В Тюменской области в связи с гибелью семерых человек при пожаре в частном нелегальном пансионате в отношении чиновников возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает регионального пресс-служба СУ СКР.

СУ СКР по Тюменской области

Следствием установлено, что 9 января 2021 года после тушения пожара в доме на улице Трактовой посёлка Боровского Тюменского района были обнаружены тела четырёх мужчин и трёх женщин. Выяснилось, что маломобильные граждане не могли самостоятельно выбраться из горящего здания, которое использовалось как пансионат для граждан пожилого возраста. Хозяйка нелегального пансионата взята под стражу 11 января.

Кроме того, установлено, что гибель людей стала возможной из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами исполнительной власти и местного самоуправления, а также надзорных органов.

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).