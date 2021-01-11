Москва, 11 января, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Совместное заявление, подписанное 11 января президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, опубликовала 11 января пресс-служба Кремля.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Согласно этому заявлению, по ситуации в Нагорном Карабахе будет создана трёхсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении — для разблокировки всех экономических и транспортных связей в Карабахе.

Первое заседание этой группы состоится до 30 января 2021 г., по результатам этой встречи будет составлен перечень основных направлений дальнейшей работы.

Кроме того, до 1 марта 2021 г. рабочая группа представит график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджан и Армению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместное заявление было подписано Путиным, Алиевым и Пашиняном по итогам трёхсторонней встречи в Кремле. Переговоры продолжались более трёх часов.