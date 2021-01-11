Тбилиси, 11 января, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Советский и грузинский дзюдоист Давид Хахалейшвили, заслуженный мастер спорта СССР, скончался в возрасте 49 лет. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Федерации дзюдо РФ.

Давид Хахалейшвили

О причинах смерти не сообщается.

«Заслуженный мастер спорта СССР Давид Хахалейшвили ушел из жизни 11 января в возрасте 49 лет. … Руководство и коллектив Федерации дзюдо России выражают соболезнования родным и близким …» — отмечается в сообщении.

На Играх в Барселоне в 1992 г. он завоевал золото в категории свыше 95 кг.

В составе советской сборной в 1990 г. выиграл бронзу на ЧЕ в абсолютной весовой категории. На ЧМ-1991 стал обладателем серебра.

Хахалейшвили — двукратный чемпион СССР среди юниоров и победитель чемпионата СССР среди взрослых.