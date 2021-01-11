Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 18:44 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании в Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции сделали 13 692 человека, подавляющее большинство из которых получили только первую часть вакцины. Полностью завершили цикл вакцинации, состоящий из двух разнесенных по времени инъекций, всего 384 петербуржца.

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Как сообщили 11 января в Межведомственном городском координационном совете по противодействию COVID-19, за десять праздничных дней января привито 7765 человек.

«В городе остается 9000 доз вакцины, очередные поставки ожидаются на этой неделе», — отчитались в координационном совете.

Ход массовой прививочной кампании, начавшейся с 1 января, прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам на «Радио России».

По словам градоначальника, в городе открылось несколько десятков прививочных пунктов, в которых вакцинируют не только представителей групп риска — медиков, педагогов, соцработников, но и пожилых петербуржцев, а также представителей СМИ.

«Несмотря на праздники, горожане очень активно включились в процесс вакцинации. Сегодня в каждом пункте составлены списки на две недели вперед», — сообщил Беглов.

Он также проинформировал о договоренностях с Минздравом по поставкам в город новых партий вакцины.

«Будем увеличивать прививочные мощности города, прежде всего, создавать новые пункты при районных поликлиниках. Планируем задействовать ведомственные медучреждения, также будем увеличивать количество рабочих смен. Наша задача — сделать всё возможное, чтобы так называемый популяционный иммунитет сформировался как можно скорее», — сказал Александр Беглов.