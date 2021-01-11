Бишкек, 11 января, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Американские власти признали победу Садыра Жапарова на выборах президента Киргизии, даже несмотря на серьезные нарушения во время голосования. Об этом говорится в официальном заявлении посольства США в республике.

Gov.kg Садыр Жапаров

«Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами», — подчеркивает американское диппредставительство.

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Между тем посольство США акцентировало внимание на том, что наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пришли к заключению, что «голосование прошло мирно, хотя и с существенными нарушениями».

«ОБСЕ также отметило, что один кандидат пользовался преимуществом непропорционально превосходящих финансовых средств и использования административных ресурсов, что привело к неравным условиям игры», — констатируют в дипломатическом представительстве США.

Также американское посольство подчеркивает, что наблюдатели зафиксировали «многочисленные заслуживающие доверия сообщения о запугивании избирателей в период избирательной кампании и в день выборов».

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