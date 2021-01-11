Пекин, 11 января, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин направил поздравления лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с его избранием на новый руководящий партийный пост генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Эта должность введена только что завершившимся в Пхеньяне VIII съездом ТПК. Об этом 11 января сообщает Синьхуа, подчеркивая, что планы по развитию дела социализма в КНДР, принятые партийным форумом, Си Цзиньпин назвал «стратегическими».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Китайский лидер в своих поздравлениях выразил надежду на то, что северокорейская правящая партия и народ воспользуются решениями съезда для достижения новых созидательных целей в экономическом и социальном развитии страны. Являясь дружественными соседями, КНР и КНДР, по словам Си Цзиньпина, осуществляют защиту и развитие двусторонних отношений совместными усилиями, в соответствии с политическими линиями и указаниями руководства двух стран. Важнейшей задачей он назвал поиск путей мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове, обеспечение регионального мира, стабильности, развития и процветания.

Си Цзиньпин пожелал Ким Чен Ыну успехов в государственном и партийном руководстве.