Владимир, 11 января, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Во Владимирскую область дополнительно поставлена тысяча доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Вакцину уже распределили между медицинскими организациями региона. Прививать продолжат медиков, соцработников и педагогов.

Ранее регион получил 1300 доз вакцины, и почти все они израсходованы.

В январе ожидается поставка ещё 51 тысячи доз вакцины, после чего начнётся всеобщая иммунизация.