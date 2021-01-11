Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Петербурге в ходе новогодних и рождественских праздников удалось сдержать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Однако после завершения новогодних каникул в Петербурге может начаться новый подъем заболеваемости. Об этом 11 января заявил губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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"Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения», — сказал губернатор в своем радиообращении к горожанам в эфире «Радио России».

Беглов отметил, что резерв свободных коек для больных с COVID-19 и пневмонией на сегодня составляет в городе порядка 18%.

«Вместе с тем эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой. После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и ростом числа ежедневных госпитализаций», — сказал губернатор.

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Напомним, на 11 января в петербургских стационарах находятся 10 218 пациентов, заболевших СOVID-19 и пневмониями. В 16 городских и семи федеральных стационарах развернуто 12 378 коек. Число свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями составляет 2160 мест.

Напомним, за 10 января зафиксировано 3004 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 1873 человека, умерли 42 человека.