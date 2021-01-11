Москва, 11 января, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Около 900 тысяч кубометров снега было вывезено на снегосплавные пункты в Москве за период новогодних праздников. Об этом 11 января сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника вывозит снег

«Мы успешно отработали вопросы, связанные с уборкой улично-дорожной сети. Снега выпало всего 15 сантиметров, но службы всё равно вовремя обрабатывали улично-дорожную сеть, вывозили и сплавляли снег», — сказал он.

Заместитель мэра добавил, что городские службы справились и с другими задачами, связанными с жизнеобеспечением города — подачей воды и тепла, уборкой дворов, обеспечением пожарной безопасности.

По его словам, за время новогодних праздников в Москве не было отключений воды, газа и отопления, аварийных отключений также не произошло.