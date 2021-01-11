Красногорск, 11 января, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В эти минуты в подмосковном Красногорске горит частный дом, передаёт 11 января корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Цоц ИА REGNUM Пожар в Красногорске 11 января 2021 года

Огонь полностью охватил одноэтажный частный дом в микрорайоне «Изумрудные холмы». Дом находится возле Волоколамского шоссе в окружении высотных строений.

Пожарная техника к месту ЧП пока не прибыла, информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в подмосковном Красногорске произошло крупное ДТП с колонной военной техники, в котором погибли и пострадали люди.