Москва, 11 января, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Полезной назвал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин 11 января по итогам переговоров в Кремле.

Kremlin.ru Трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Владимир Путин «Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициированная российской стороной встреча Путина, Алиева и Пашиняна была посвящена ситуации в Нагорном Карабахе. Переговоры в Кремле продолжались более трёх часов.