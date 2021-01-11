Рязань, 11 января, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Первым ребёнком, родившимся в 2021 году в Перинатальном центре Рязани, стал мальчик. Всего в новогоднюю ночь в медучреждении родились девять детей, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Мальчик появился на свет около 00:30. Его рост составил 54 сантиметра, весил малыш 3580 граммов. Ребёнка вместе с мамой уже выписали домой. За всю новогоднюю ночь в Перинатальном центре родились девять детей.

Всего за новогодние праздники в Рязанской области родились 267 детей, в том числе четыре двойни.