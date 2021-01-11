Псков, 11 января, 2021, 17:58 — ИА Регнум. С 1 января 2021 года в состав Национального драматического театра России (Александринского театра Санкт-Петербурга) вошел Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина. Теперь региональный театр получил федеральный статус. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

Напомним, вопрос о включении Псковского театра драмы в состав Александринского театра неоднократно обсуждался. Осенью прошлого года министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала это решение.

«Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) и с 1 января 2021 года функционирует на правах филиала. Театру возвращено историческое название Народный дом им. А. С. Пушкина», — говорится в сообщении.

В настоящий момент в труппе театра 30 актеров, из них два народных артиста России, пять заслуженных артистов России, один заслуженный работник культуры Сахалинской области.