Вашингтон, 11 января, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Курс биткоина снизился почти на 20% после начала торгов, сообщает 11 января интернет-портал CoinDesk.

Pxhere.com Биткоин

Уточняется, что курс криптовалюты достиг минимальной отметки в $32,377 тыс.

Напомним, биткоин является элементом криптовалютной системы, функционирующей на базе технологии блокчейн, эмитирование которой производится через создание всё новых блоков этой системы.

Биткоин регулярно используется для незаконных или скрытных финансовых операций.