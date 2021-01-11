Калуга, 11 января, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 160 человек за последние сутки, сообщает 11 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 10 января, в регионе было зарегистрировано 159 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 тыс. 850 человек, 1786 человек находятся на лечении, 20 тыс. 871 человек выздоровел, 193 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (329), в Обнинске (160), Боровском (130) и Кировском (109) районах.